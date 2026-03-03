Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης έστειλε ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη για τα γενέθλιά της, έναν μήνα μετά τον χωρισμό τους

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης αποκάλυψε πρόσφατα ότι εκείνος και η σύζυγός του, Ευσταθία Τσαπαρέλη, πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Παρά τον χωρισμό τους, ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να της ευχηθεί δημοσίως με ένα πολύ γλυκό τρόπο.

Ο γνωστός ηθοποιός την Τρίτη (03.03.2026) ανέβασε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram μία σπάνια φωτογραφία της Ευσταθίας Τσαπαρέλη, παρά το γεγονός ότι έχουν χωρίσει. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης τής ευχήθηκε με πολύ τρυφερά λόγια, αποκαλώντας την «αγαπημένη του».

«Bday Girl!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και συμπλήρωσε πάνω στην εικόνα «Χρόνια πολλά αγαπημένη μου».

«Αφού αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άνδρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού.

Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν», είχε εξομολογηθεί ο Αλέξανδρος Λογοθέτης στην εκπομπή «Με τον Ρένο», του Ρένου Χαραλαμπίδη.