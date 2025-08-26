Ο Ανδρέας Γεωργίου έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς – Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου

Την πιο ευτυχισμένη περιόδο της ζωή του περνά ο Ανδρέας Γεωργίου, καθώς η σύζυγός του Σιμώνη Χριστοδούλου, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός Ανδρέας Γεωργίου, με μία σειρά φωτογραφιών από τον ίδιο και τη make up artist, Σιμώνη Χριστοδούλου στο μαιευτήριο, λίγο αφού γέννησε το παιδί τους.

Η σύζυγος του ηθοποιού και σκηνοθέτη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Αναλυτικά η τρυφερή ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.

Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», έγραψε ο Ανδρέας Γεωργίου στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Το ζευγάρι πριν από λίγες ημέρες, απόλαυσε τις διακοπές του πριν κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί και είχαν μοιραστεί φωτογραφίες στα social media.