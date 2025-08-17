Ο Αντρέας Γεωργίου για την πρόταση γάμου στη Σιμώνη Χριστοδούλου: «Είχα ιδρώσει από το άγχος μου»

Μία κοινή συνέντευξη έδωσαν ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του έρωτά τους. Μάλιστα, μεταξύ άλλων ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της «Γης της ελιάς» αποκάλυψε πώς έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Το ζευγάρι που σε λίγες μόλις ημέρες θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί, μίλησε στο περιοδικό OK! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη και αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στον απίστευτο τρόπο που ζήτησε ο Αντρέας Γεωργίου από τη Σιμώνη Χριστοδούλου να γίνει γυναίκα του, ενώ και οι δυο ήταν κατά του γάμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πρόταση γάμου έγινε τον Νοέμβριο του 2023. Είχαμε πάει στην Αμερική, στο Σικάγο και είχα οργανώσει να πάμε μετά στη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ είχα ζήσει εκεί και είχα κάνει τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και πάντα της έλεγα ιστορίες από την πόλη αυτή. Επειδή το ταξίδι συνέπιπτε και με τη μέρα που “έφυγε” η γιαγιά μου, ήθελα να βάλω σε αυτή την ημερομηνία και κάτι ευχάριστο. Είχα βρει τη λίμνη με τις βαρκούλες στο Σέντραλ Παρκ την ώρα που έπεφτε ο ήλιος για να είναι ειδυλλιακό το σκηνικό. Είχα κλείσει να μείνουμε στο Plaza, όπου είχε γυριστεί το “Μόνος στο σπίτι”, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, γιατί ήθελα να το ζήσουμε σαν παραμύθι.

Φεύγουμε από το ξενοδοχείο να περάσουμε απέναντι στο πάρκο και ο δρόμος είναι κλειστός γιατί εκείνη τη μέρα γίνεται ο μεγάλος μαραθώνιος της Νέας Υόρκης. Κάνουμε παράκαμψη, αργούμε και οι βαρκούλες έχουν κλείσει. Να σταματάει για χοτ ντογκ, εγώ να είμαι ανυπόμονος και να με ρωτάει: “Μα τι έχεις πάθει σήμερα;”. Κι εγώ να έχω ιδρώσει από το άγχος μου γιατί δεν είχα ξανακάνει πρόταση γάμου, όπως καταλαβαίνεις. Φτάνουμε εκεί, κλειστές οι βαρκούλες, βλέπω έναν βράχο και της λέω: “Πάμε να καθίσουμε εκεί”. Ε, και της έκανα την πρόταση», εξομολογήθηκε ο Αντρέας Γεωργίου.

«Για μένα το μεγαλύτερο σοκ ήταν όχι η ίδια η πρόταση, αλλά ότι μου την έκανε ο Αντρέας. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα το έκανε, γιατί ήμασταν και οι δύο κάθετοι ότι δεν θέλαμε να παντρευτούμε στη ζωή μας», δήλωσε με τη σειρά της η εγκυμονούσα σύζυγος του γνωστού ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού.

«Ως ιδέα ο γάμος με έκανε να νιώθω ότι πνίγομαι, ότι χάνω την ελευθερία μου. Μόνο με τη Σιμώνη θα μπορούσα να κάνω αυτό το βήμα, γιατί δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν παγιδευμένος σε μια κατάσταση. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας», είπε αμέσως μετά ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου συμφώνησε ότι έχουν τις ίδιες απόψεις.

Στην ίδια συνέντευξη το ζευγάρι αποκάλυψε και το πώς έμαθε ότι η μακιγιέζ είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.