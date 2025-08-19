Ο Απόστολος Γκλέτσος για πρώτη φορά στη Μύκονο μετά την αγορά ξενοδοχείου στην Αίγινα

Η Μύκονος ήταν και παραμένει ένα από τα διασημότερα ελληνικά νησία, ωστόσο ο Απόστολος Γκλέτσος δεν την είχε επισκεφθεί νωρίτερα. Το έκανε φέτος και κατάλαβε γιατί το κυκλαδίτικο νησί έχει φανατικούς οπαδούς από την Ελλάδα και όχι μόνο.

Ο Απόστολος Γκλέτσος που πρόσφατα παραιτήθηκε από Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας ταξίδεψε προ ημερών στη Μύκονο. Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV Νικ Κουρούμαλος τον εντόπισε σε χαλαρές στιγμές με φίλους στο μπαρ Aroma στα Ματογιάννια και του απέσπασε δηλώσεις.

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής στο σίριαλ «Η γη της ελιάς» και πρώην δήμαρχος Στυλίδας αποκάλυψε πως πρώτη φορά επισκέπτεται την Μύκονο και πως είναι καλύτερη από ότι του την περιέγραφαν.

Αν και ήταν και παραμένει ένας γοητευτικός άνδρας, ανέφερε πως δεν τον φλερτάρουν και πώς ποτέ δεν είχε ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού από γυναίκες. Όσο για την παραίτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωσε πώς όλα κάποτε τελειώνουν.

Να σημειώσουμε πως ο Απόστολος Γκλέτσος είναι και πάλι μαζί με την πρώην αγαπημένη του Ιζαμπέλα Αρβανίτη ενώ πρόσφατα αγόρασε ένα παλιό ξενοδοχείο στην Αίγινα, παρέα με έναν φίλο του και το ανακαινίζουν για να το λειτουργήσουν ως boutique hotel.

Πριν από λίγους μήνες, η Βάνα Μπάρμπα είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον Απόστολο Γκλέτσο και είχε αποκαλύψει καταστάσεις που δεν είχαν γίνει ευρέως γνωστές.