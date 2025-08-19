Lifestyle

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογραφίζει τη Σίσσυ Τουμάση χωρίς μαγιό σε ερημική παραλία

Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράζεται μέσα από τα social media φωτογραφίες από τις χαλαρές του στιγμές στη θάλασσα
Σίσσυ Τουμάση και Αργύρης Πανταζάρας
Σίσσυ Τουμάση και Αργύρης Πανταζάρας / NDP Photo

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση. Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράζεται μέσα από τα social media φωτογραφίες από τις χαλαρές του στιγμές στη θάλασσα.

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Νοέμβριο του 2023 και σε λίγο καιρό θα συμπληρώσουν δύο χρόνια έγγαμου βίου.

Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο Αργύρης Πανταζάρας:

«Ταξιδέψαμε, πήραμε την οικογένεια και τους κάναμε ένα δώρο ταξίδι, γυρίσαμε παντρεμένοι. Σε μια εποχή που όλοι φοβούνται τη δέσμευση, φοβούνται τους γάμους, τις τελετές, για μένα σημαίνει πως για να το κάνεις αυτό γιορτάζεις την ένωση, την δέσμευση και δεσμεύομαι απέναντί σου όσο πάει. Άλλο δεσμευμένος και άλλο δέσμιος».

Σίσσυ Τουμάση

Ο Αργύρης Πανταζάρας στις νέες του αναρτήσεις στο instagram δημοσίευσε φωτογραφία από την ερημική παραλία όπου βρέθηκαν, με τη Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό στα βράχια.

Lifestyle
