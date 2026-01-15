Ο Δημήτρης Αρβανίτης για την ταινία «Καποδίστριας»: Με απογοήτευσε, ήταν ατυχέστατη η παραγωγή

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αρβανίτης είδε την ταινία «Καποδίστριας» που υπογράφει ο Γιάννης Σμαραγδής και μοιράστηκε τις εντυπώσεις του. Όπως ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το τελικό αποτέλεσμα τον απογοήτευσε. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντόπισε, ήταν ο ρυθμός του έργου αλλά και η κεντρική ιδέα, καθώς όπως ανέφερε, δεν πρόσθεσε τίποτα στην προσωπικότητα του κεντρικού ήρωα.

Αρχικά, ο Δημήτρης Αρβανίτης ανέφερε για την ταινία «Καποδίστριας» που παρακολούθησε προ ημερών: «Θέλω να πω το εξής. Εγώ την είδα την ταινία. Δυστυχώς θεωρώ ότι ήταν ατυχέστατη η παραγωγή, όμως κάνει το σκοπό τον πρώτο που είναι να φέρει ανθρώπους στην αίθουσα. Εμένα δεν μου πρόσθεσε τίποτα για την προσωπικότητα του ήρωα. Διότι όταν πάω στο σινεμά δεν θέλω να μάθω ιστορία, την ξέρω. Αυτό ήταν μία συρραφή ιστορική και δυστυχώς δεν μπήκε στην ουσία που είναι η ψυχή του Καποδίστρια, να καταλάβουμε αυτός ο άνθρωπος για ποιο λόγο τα έκανε όλα αυτά».

Και πρόσθεσε: «Πόσο βαθιά Έλληνας ήταν… Το να λες μεγάλες κουβέντες, δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι πίσω από αυτές τις κουβέντες, ποια είναι η δραματουργία. Το σινεμά έχει δραματουργία. Αυτή η ταινία ήταν χωρίς δραματοποίηση. Σαν να βλέπεις doc-fiction (docudrama). Σαν να βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ το οποίο παίζανε οι ηθοποιοί.

Με απογοήτευσε, είμαι πάντα ειλικρινής και το λέω, γιατί ο Γιάννης Σμαραγδής είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά εδώ νομίζω ότι μεταχειρίστηκε λάθος την κινηματογραφική γλώσσα. Φαινόταν μία ένδεια. Δεν είχε ρυθμό βέβαια, αυτό ήταν και ένα άλλο πρόβλημα της ταινίας, ήταν ο ρυθμός. Και ήταν και λίγο στατικό και λίγο θεατρικό στην αντίληψη και αυτό σκοτείνιαζε το πράγμα και δεν έδινε μία ορμή στον κεντρικό ήρωα που είναι και ιστορικό πρόσωπο».

Προ ημερών, ο Γιάννης Σμαραγδής είχε μιλήσει για «παράγκα» και «συμμορία» που κρύβεται πίσω από τις χρηματοδοτήσεις. «Γίνεται ένας κανονικός πόλεμος στην ταινία, όμως αυτό που ήθελε να πει, το είπε» είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης.