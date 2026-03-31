Ο Γιάννης Πάριος τραγουδάει το «Καμιά Φορά» για την Μαρινέλλα και γνωρίζει την αποθέωση επί σκηνής

Ο Γιάννης Πάριος επέλεξε να αποχαιρετήσει την Μαρινέλλα και επί σκηνής, το βράδυ της Δευτέρας (30-03-2026), στο «Παλλάς». Ο κορυφαίος ερμηνευτής και η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν πολλές φορές, με τη σχέση τους να χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη που τους έδενε.

Ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε το «Καμιά Φορά» που είχε κάνει επιτυχία η Μαρινέλλα το 1999. Όταν ήδη είχε φτάσει στην κορυφή και ήταν σημείο αναφοράς στην εγχώρια δισκογραφία. Ο κόσμος αποθέωσε τον καλλιτέχνη με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, μετά την ερμηνεία του.

Με τη συγκίνησή του να είναι έκδηλη, ο Γιάννης Πάριος είπε για την Μαρινέλλα: «Ήταν γυναίκα του γλεντιού. Η γυναίκα του γλεντιού. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ μαζί της. Μα πάρα πολύ.

Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που μπορώ να μιλάω, αλλά δε μιλάω. Μια φορά μίλησα. Τα άλλα είναι σόου. Ένας άνθρωπος, σαν τον άνθρωπο που μιλάμε, ούτε το όνομά της μπορώ να πω, δε ξεχνιέται ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ».

Ο Γιάννης Πάριος ανέφερε μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Αυτοί οι φάροι. Δεν έφυγε ούτε πρόκειται να φύγει. Μόνο το όνομά της φτάνει. Δεν ήταν “η μεγάλη κυρία της ελληνικής μουσικής”. Ήταν κυρία. Το κυρία φτάνει αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια» είπε μεταξύ άλλων ο 80χρονος καλλιτέχνης.