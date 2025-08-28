Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε με καρφίτσα με σημαία της Παλαιστίνης στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Μπορεί οι διοργανωτές του Φεστιβάλ της Βενετίας να προσπαθούν να κρατήσουν μακριά από τα κινηματογραφικά βραβεία την πολιτική, ωστόσο, με μικρές πινελιές οι υποψήφιοι, όπως ο Γιώργος Λάνθιμος, δίνουν το δικό τους στίγμα.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος στην άφιξή του στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025, επέλεξε να φορέσει στο πέτο μία καρφίτσα με τη σημαία της Παλαιστίνης, δείχνοντας με μία μικρή αλλά αξιοπρόσεκτη κίνηση τη στήριξή του.

Το Deadline δεν παρέλειψε να αναρτήσει ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου στο Χ και να σχολιάσει: «ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος φοράει μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία στη συνέντευξη Τύπου του Bugonia στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας».

Η ταινία «Bugonia», έχει συγκεντρώσει υψηλές προσδοκίες και με μία εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνιση της Έμμα Στόουν, συμμετέχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα και διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζονται, εμφανίστηκαν στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας πλαισιωμένοι από τους συμπρωταγωνιστές Τζέσε Πλέμονς και Έινταν Ντέλμπις.

Η Έμμα Στόουν, ανέφερε σχετικά με τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο: «Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο. Λατρεύω το υλικό που τον έλκει και τους κόσμους και τους χαρακτήρες που θέλει να εξερευνήσει. Ήταν αρκετά γενναιόδωρος ώστε να με αφήσει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου».

«Έχουμε συνεργαστεί με τον Γιώργο πολλές φορές. Έτσι, αυτό που καταλήγει να νιώθει κανείς είναι ένα πραγματικά παρήγορο και ασφαλές περιβάλλον για να εξερευνήσει και να νιώσει όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος. Ξέρω ότι όλοι λένε ότι είναι σαν να είμαστε μια οικογένεια, αλλά όντως νιώθεις έτσι όταν έχεις φτιάξει τόσα πολλά πράγματα μαζί και έχεις βρεθεί σε αυτά τα χαρακώματα μαζί» είπε ακόμη.

Τι πραγματεύεται η ταινία

Η ταινία ακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις συνωμοσιολογικές θεωρίες και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που σκοπεύει να καταστρέψει τη Γη.

«Δεν υπάρχει μεγάλο μέρος της δυστοπίας σε αυτή την ταινία που είναι πολύ φανταστικό», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος για την πλοκή της ταινίας.

«Πολλά από αυτά αντανακλούν έντονα τον πραγματικό κόσμο. Δεν θα την χαρακτήριζα λοιπόν, απαραίτητα δυστοπική ταινία, η οποία, κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζει μια εικόνα του μέλλοντος και τι συνέβη στον πολιτισμό», δήλωσε επιπλέον και τόνισε ότι η ταινία «Bugonia» δείχνει τι «συμβαίνει τώρα» στην κοινωνία.

«Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πολύ σύντομα και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, πολιτικές οργανώσεις, έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης στην επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ.