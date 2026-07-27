Ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Αναστασία Παντούση παρακολούθησαν συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Λονδίνο

Στην Αγγλία βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Αναστασία Παντούση. Το αγαπημένο ζευγάρι ηθοποιών ταξίδεψε στο Λονδίνο προκειμένου να παρακολουθήσει μία από τις μοναδικές συναυλίες που έδωσε εκεί ο Μπρούνο Μαρς.

Η όμορφη πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι» ανέβασε στο Instagram τη Δευτέρα (27.07.2026) μία σειρά με φωτογραφίες και βίντεο από τη συναυλία του Μπρούνο Μαρς. Μάλιστα, σε δύο από αυτές η Αναστασία Παντούση ποζάρει χαμογελαστή στο πλάι του συντρόφου της, Ιωάννη Παπαζήση.

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Παρόλο που το ερωτευμένο ζευγάρι είναι low profile και δε μοιράζεται συχνά κοινά στιγμιότυπα στα social media, αυτή η συνθήκη ήταν διαφορετική και η όμορφη ηθοποιός έκανε μία εξαίρεση.

«Εγώ θέλω να σου πω καλή εβδομάδα και να κάνεις πράγματα που σου γεμίζουν την ψυχή. Γιατί όταν θα τη νιώθεις λίγο άδεια, το μυαλό θα σε βοηθάει και θα σε πηγαίνει εκεί, στις στιγμές που την γέμισαν, κι ένα αβίαστο χαμόγελο θα σχηματίζεται και θα γεμίζει πάλι….

Μπρούνο Μαρς σε ευχαριστώ», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αναστασία Παντούση.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Padousi Official (@anastasia_padousi_official)

Σημειώνεται ότι ο Μπρούνο Μαρς έδωσε 5 συναυλίες στο Wembley Stadium από το Σάββατο 18 Ιουλίου έως τώρα και την Τρίτη (28.07.2026) αναμένεται να δώσει και μία τελευταία, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περιοδείας του «The Romantic Tour» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μερικές ημέρες νωρίτερα ο διάσημος τραγουδιστής έδωσε δύο συναυλίες στο Μιλάνο και σε μία από αυτές πήγε και η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία – όπως αποκάλυψε – είναι μεγάλη του θαυμάστρια.