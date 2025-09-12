Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε TikTok και δημοσίευσε το πρώτο του βίντεο για τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει περάσει πολλά το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο όμως δε χάνει το χιούμορ και την αισιοδοξία του.

Ο γνωστός τραγουδιστής, όπως είχε ανακοινώσει, επέστρεψε στο TikTok, δημιουργώντας μάλιστα έναν νέο λογαριασμό και το μεσημέρι της Παρασκευής (12.09.2025) δημοσίευσε το πρώτο του βίντεο. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε αυτό να σχετίζεται με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.

Έτσι πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία». Αμέσως μετά ο ταλαντούχος καλλιτέχνης άρχισε να τραγουδάει το κομμάτι «Τρελός» που είχε βγάλει το 2015.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει μήνυση εναντίων των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.

«Ήρθα να καταθέσω μήνυση για την υπόθεση εγκλεισμού μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα σωστά και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα μήπως μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση το να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», δήλωσε έξω από τα δικαστήρια ο τραγουδιστής.

«Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη της οικογένειας. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του, γονείς και τα αδέλφια», είχε αναφέρει νωρίτερα ο Γιώργος Μερκουλίδης.