Ο Γιώργος Μουκίδης για τον Βούλγαρο που έκανε τον Βασίλη Καρρά στο YFSF: Θα τον κατέβαζα κάτω και θα τον έδερνα

Ο Γιώργος Μουκίδης, που έχει μάθει να λέει δημοσίως τις δικές του αλήθειες όσο σκληρές κι αν είναι, σχολίασε αυστηρά τον Βούλγαρο που υποδύθηκε τον Βασίλη Καρρά στο YFSF,ενώ μίλησε και για τον Akyla.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μίλησε την Τρίτη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και απάντησε για όλα. Μάλιστα, ο Γιώργος Μουκίδης δήλωσε ότι δεν του άρεσε καθόλου ο Βούλγαρος διαγωνιζόμενος του έκανε στο YFSF τον Βασίλη Καρρά, αλλά του αρέσει ο Akylas.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν χάλια. Εγώ θα τον κατέβαζα κάτω και θα τον έδερνα. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό», είπε για τον Βούλγαρο.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, ο Βούλγαρος διαγωνιζόμενος στο YFSF, εμφανίστηκε στη σκηνή και προσπάθησε να μιμηθεί τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά, τόσο στην εξωτερική εμφάνιση όσο και φωνητικά κι απέσπασε θερμά χειροκροτήματα.

Επίσης ο Γιώργος Μουκίδης μίλησε και για τη φημολογούμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη, αναφέροντας ότι δεν πιστεύει ότι θα συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης σχολίασε τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

«Το κομμάτι δεν μ’ αρέσει. Αυτός όμως είναι πολύ καλός. Το παίρνει μόνος του το έργο. Όλοι οι άλλοι, που θέλουν να μπουν στη θέση του, πέστε κάτω και πορευτείτε. Γιατί αυτό που κάνει, έχει μια μοναδικότητα. Δεν έχει κόμπλεξ καθόλου. Απλά αυτό που κάνει είναι ο εαυτός του. Και το κάνει πολύ χαριτωμένα. Το τραγούδι, εντάξει, είναι για να κλαίμε… Του χρόνου, αν ο Akylas βγει πρώτος, θα γεμίσουμε “Akylakia”. Θα γίνει πρότυπο», είπε ο Γιώργος Μουκίδης.