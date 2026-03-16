Lifestyle

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη μητέρα του: Καμιά φορά λέω «έλα μαμά, πού είσαι;», μόνος μου μιλάω

«Αυτά τα πρόσωπα δε φεύγουνε ποτέ από τη ζωή μας. Είναι εκεί δίπλα μας», είπε ακόμα
O Γρηγόρης Αρναούτογλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και αναφέρθηκε με συγκινητικό τρόπο στη μητέρα, την οποία έχασε πρόσφατα. 

Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο, ύστερα από μία μακρά ταλαιπωρία και προβλήματα υγείας. Ο παρουσιαστής το βράδυ της Κυριακής (15.03.2026) κατά τη διάρκεια του «Τhe 2Night Show» εξομολογήθηκε on air ότι τής μιλάει ακόμα… 

Αφορμή για την αποκάλυψη στάθηκε η καλεσμένη του, η τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η οποία μίλησε για τον χαμό της καλύτερής της φίλης από καρκίνο.

«Έχασα την καλύτερη μου φίλη από καρκίνο, μου δίνει δύναμη το πώς πάλεψαν εκείνη και η μαμά της, νιώθω ότι πρέπει να ζήσω κάθε δευτερόλεπτο», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Μπουνάτσα.

Τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε τη δική του εξομολόγηση, αναφέροντας: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας.

Εγώ καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου που την έχασα τώρα πρόσφατα λέω “έλα μαμά, πού είσαι;”, μόνος μου μιλάω.

Αυτά τα πρόσωπα δε φεύγουνε ποτέ από τη ζωή μας. Είναι εκεί δίπλα μας», είπε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συγκινημένος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
75
38
38
36
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo