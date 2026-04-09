Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποθεώνει τον Τζόνι Ντεπ μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol»

Ο Ίαν Μακ Κέλεν (Ian McKellen) μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία του με τον Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) στο επερχόμενο φιλμ «Ebenezer: A Christmas Carol».

Σε δηλώσεις του στο περιοδικό Variety, κατά την πρεμιέρα της ταινίας «The Christophers» στη Νέα Υόρκη, ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Ίαν Μακ Κέλεν δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Τζόνι Ντεπ είναι σε εκπληκτική φόρμα. Ζωντανός, αστείος, ανατρεπτικός αλλά και σοβαρός την ίδια στιγμή».

Ο Μακ Κέλεν έκανε λόγο για ένα κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης στο πλατό, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό και τη γενναιοδωρία του Ντεπ απέναντι στους συναδέλφους του. «Πραγματικά τον ερωτεύτηκα. Υπήρχε μια υπέροχη ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων», πρόσθεσε ο Βρετανός ηθοποιός.

Ο Ντεπ ενσαρκώνει τον εμβληματικό Εμπενίζερ Σκρουτζ (Ebenezer Scrooge) στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς (Charles Dickens). Πρόκειται για τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στο Χόλιγουντ μετά το 2018 και την ταινία «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald», καθώς η καριέρα του επισκιάστηκε από την πολύκροτη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, ‘Αμπερ Χερντ (Amber Heard) και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν για την προσωπική τους ζωή.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε ανεξάρτητες διεθνείς παραγωγές συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «Minamata» και «Jeanne du Barry». Η επόμενη ταινία του, το «Day Drinker» σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουέμπ (Marc Webb) με την Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz), αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού έργου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τι Γουέστ (Ti West) περιλαμβάνει στο καστ τον Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint) ως Bob Cratchit, την ‘Αντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough) ως το πνεύμα του παρελθόντος, τον Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman) ως το πνεύμα του παρόντος και τον Ίαν ΜακΚέλεν στον ρόλο του Jacob Marley. «Ήταν μόνο έξι μέρες, αλλά άξιζε τον κόπο. Παίζω ένα φάντασμα!» σημείωσε ο ΜακΚέλεν.

Παράλληλα, ο καταξιωμένος ηθοποιός προωθεί αυτή την περίοδο τη μαύρη κωμωδία του Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh), «The Christophers», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Μικαέλα Κόελ (Michaela Coel) και τον Τζέιμς Κόρντεν (James Corden). Υποδύεται έναν άλλοτε διάσημο Βρετανό ζωγράφο, του οποίου τα αποξενωμένα παιδιά του προσλαμβάνουν μια συντηρήτρια τέχνης και πρώην πλαστογράφο (Κόελ) για να ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα του, ώστε να τα πουλήσουν μετά τον θάνατό του.

Η ταινία «The Christophers» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης και του Λος ‘Αντζελες αύριο, 10 Απριλίου.