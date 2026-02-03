Ο Κώστας Σόμμερ παραμένει στο νοσοκομείο – «Το έχω βάρος που δεν τον πίστεψα από την αρχή» λέει η Βαλεντίνη Παπαδάκη

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ, με την σύντροφό του, Βαλεντίνη Παπαδάκη να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του. Όπως είπε, ο ηθοποιός κόλλησε κατά πάσα πιθανότητα από τα παιδιά τους στο σπίτι. Είχε χαμηλό οξυγόνο και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη ανέφερε στην εκπομπή «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρης Σιδηρόπουλο, ότι αισθάνεται τύψεις, καθώς όπως είπε δεν πίστεψε αρχικά πως ο Κώστας Σόμμερ υπέφερε. Τόνισε ότι ο δημοφιλής ηθοποιός, συνήθως «δραματοποιεί» τέτοιες καταστάσεις, με αποτέλεσμα η ίδια να μην κινητοποιηθεί γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη δήλωσε πως: «Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή.

Πήγε στον γιατρό, του είπε “μπαίνεις όπως είσαι μέσα”, το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ».

Ο ηθοποιός και επιχειρηματίας, Κώστας Σόμμερ, μοιράστηκε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου με τον ίδιο να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.