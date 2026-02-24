Ο Λούκας Γιώρκας για τις κρίσεις άγχους: Πήρα αγωγή και έκανα ψυχοθεραπεία με τον πνευματικό μου

Ο Λούκας Γιώρκας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τις δύσκολες περιόδους της ζωής του. Για τις κρίσεις άγχους και τον τρόπο που επέλεξε να το αντιμετωπίσει. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε ακόμα στην σύντροφό του και στην καριέρα του, που ξεκίνησε μετά τη συμμετοχή του στο XFactor την περίοδο 2008-2009.

Αρχικά ο Λούκας Γιώρκας μίλησε για τα προσωπικά του: «Από την στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία του γάμου αυτή είναι μια απόφαση, βάση των δικών μας πιστεύω, που πλέον κατασταλάζεις στο ποιος είναι ο άνθρωπός σου, με ποιον συμπορεύεσαι πλέον υπάρχει ένας κοινός δρόμος κι όταν αυτό το συνειδητοποιείς και γίνεται ο άνθρωπός σου είναι πολύ όμορφο».

«Θέλει αγώνα, κάθε σχέση θέλει αγώνα είτε ερωτική είτε φιλική θέλει αγώνα γιατί δεν είμαστε ίδιοι και είναι καλό αυτό, δεν ταιριάζουν απόλυτα οι γωνίες μας αλλά ξέρεις το αποτέλεσμα όταν ζεις σε αρμονία, αυτά τα αντίθετα ζουν σε αρμονία, είναι πολύ όμορφο».

«Από το 2008 πέρασα διάφορες φάσεις μέχρι και πέρυσι. Ήμουν φοιτητής, ήταν 6 μήνες πριν πάω στο XFactor, ήμουν φοιτητής και ήταν κάτι πρωτόγνωρο και τότε δεν μιλούσαμε γι’ αυτό και δεν ήξερα τι βίωνα.

Την πρώτη φορά ήμουν στο σπίτι, στο δωμάτιο μου στην Πάτρα φοιτητής κι ένιωθα ότι δεν ήμουν μόνος στο δωμάτιο, άρχισα να έχω παλμούς, πλήρη διαύγεια αλλά δεν είχα έλεγχο του σώματός μου κι ένιωσαν έναν τρόμο κι έναν πανικό. Από τότε μέχρι και σήμερα έχω βιώσει πολλές τέτοιες καταστάσεις. Συνήθως αυτό έρχεται όταν τελειώσει η στρεσογόνα περίοδος. Στα σκάει».

Η κοινωνία πλέον σε σπρώχνεις προς τα εκεί, στο άγχος και το στρες, ότι νιώθεις ότι θα κριθείς από τον οποιοδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμής. Μου έχει τύχει αρκετές φορές και πήγα σε ειδικό. Πήρα φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία παράλληλα με τον πνευματικό μου που πάντα είχα. Δεν ξέρω αν ποτέ μπορεί ένας άνθρωπος που έχει αυτή την τάση του άγχους να απεγκλωβιστεί. Μπορεί αλλά θέλει παραπάνω αγώνα.

«Υπήρξαν κάποιοι περίοδο στη ζωή μου που βίωσα κρίσεις πανικού, όχι όμως στην Eurovision» είχε αναφέρει ο Λούκας Γιώρκας σε παλαιότερη συνέντευξή του.