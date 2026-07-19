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Ο Πάνος Κιάμος ετοιμάζει μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα τραγουδήσει στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών
Πάνος Κιάμος
Ο Πάνος Κιάμος
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Ο Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, την Τέταρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

Ο χαρισματικός λαϊκός ερμηνευτής, με τη χαρακτηριστική φωνή και τις αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες, υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό ένα «εκρηκτικό» live γεμάτο πάθος, ένταση, συναίσθημα και αστείρευτη ενέργεια, σε παραγωγή της Panik Live Productions. Στη συναυλία αυτή ο Πάνος Κιάμος θα τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. 

Την Τέταρτη 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο, σε μια special βραδιά που θα αποτελέσει ένα από τα πιο ξεχωριστά συναυλιακά events της πόλης.

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