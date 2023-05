Μετά την στέψη του παππού του, κατά την οποία οι φωτογράφοι δε σταμάτησαν να τον βγάζουν φωτογραφίες, ο πρίγκιπας Λούις επανήλθε δριμύτερος σήμερα, αυτή τη φορά σε ένα εθελοντικό event που πήγε μαζί με τους γονείς του και τα αδέρφια του.

Στόχος ήταν να βοηθήσει στην ανακαίνιση μιας προσκοπικής καλύβας. Ωστόσο, με τον μικρό Λούις μπροστά στις κάμερες, κανείς δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την καλύβα…

Μεταξύ άλλων, ο σκανδαλιάρης πρίγκιπας απαθανατίστηκε να… «οδηγεί» JCB μαζί με τον πατέρα του, να φτυαρίζει χώμα αλλά το «φόρτε» του ήταν τα marshmallows, οι ζαχαρωτές λιχουδιές που έπρεπε να κάψει στη φωτιά και να απολαύσει.

Louis got smoke in his eyes as he toasted marshmallows before saying: “I like mine just like this.” #coronation pic.twitter.com/cA0aJEc0ix