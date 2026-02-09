Ο Ρομέο Μπέκαμ έκανε τατουάζ την οικογένειά του στο σβέρκο του, ενώ ο Μπρούκλιν «έσβησε» τα δικά του

Την ώρα που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε το τατουάζ που είχε κάνει για τον πατέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, προκαλώντας ακόμα ένα χτύπημα στον πατέρα του αλλά και στη μητέρα του Βικτόρια Μπέκαμ, ο αδερφός του Ρομέο Μπέκαμ έκανε τατουάζ για την οικογένειά του. Ο «πόλεμος» των Μπέκαμ μεταφέρεαι και στα… τατουάζ.

Ο 23χρονος Ρομέο Μπέκαμ, γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ανέβασε ένα στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας το νέο τατουάζ του. Πρόκειται για ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου φαίνεται πως έγραψε τη λέξη «family», δηλαδή «οικογένεια», στο σβέρκο του.

Το τατουάζ του Ρομέο έγινε λίγο αφότου έγινε γνωστό ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του αλλά και τα τατουάζ που είχε αφιερώσει στα αδέλφια του.

Ο 26χρονος σεφ είχε στο παρελθόν χαραγμένα στο δάχτυλό του τα ονόματα των Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, ωστόσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα το σχέδιο φάνηκε να έχει καλυφθεί με ένα μοτίβο.

Παράλληλα, ο Μπρούκλιν φέρεται να άλλαξε και το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Ντέιβντ Μπέκαμ. Στο δεξί του χέρι υπήρχε αρχικά ένα μεγάλο τατουάζ με άγκυρα, στο οποίο παλαιότερα υπήρχε η λέξη «dad» καθώς και το μήνυμα «Love you Bust», το παραστούκλι που του είχε δώσει ο πατέρας του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Τώρα ο Μπρούκλιν φέρεται να αφαίρεσε με λέιζερ το συγκεκριμένο σχέδιο, αντικαθιστώντας το με τρία ακαθόριστα σχήματα πάνω από την άγκυρα.



Οι αλλαγές αυτές ήρθαν μετά τις δηλώσεις του Μπρούκλιν, στην οποία υποστήριξε ότι «δεν θέλει να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του».

Τον περασμένο μήνα κατηγόρησε τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, ότι προσπάθησαν να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ και ότι επενέβαιναν συνεχώς στη ζωή του.