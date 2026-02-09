Ο Ρομέο Μπέκαμ «χτύπησε» καινούριο τατουάζ με τη λέξη «family» αφότου ο αδερφός του, Μπρούκλιν, έσβησε αυτά για την οικογένειά του

Η «μάχη των τατουάζ» φαίνεται να γίνεται ανάμεσα στα αδέρφια της οικογένειας Μπέκαμ αφού ο Ρομέο Μπέκαμ, έκανε ένα τατουάζ αφιερωμένο στην οικογένειά του λίγες ημέρες αφότου ο αδερφός του, Μπρούκλιν, φέρεται πως κάλυψε εκείνο που είχε κάνει για τον πατέρα του και για τα αδέρφια του.

Ο 23χρονος Ρομέο Μπέκαμ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ανέβασε ένα στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram δείχνοντας το νέο του τατουάζ.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία φαίνεται το πίσω μέρος του λαιμού του στο οποίο αναγράφεται πλέον η λέξη «family», δηλαδή οικογένεια.

Το γεγονός έχει τραβήξει την προσοχή των φαν της οικογένειας Μπέκαμ αφού το τατουάζ του Ρομέο έγινε λίγες μέρες μετά την εμφάνιση στοιχείων που «δείχνουν» ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε τα τατουάζ που είχε «χτυπήσει» για την οικογένεια του.

Ο 26χρονος σεφ είχε χαραγμένα στο δάχτυλό του τα ονόματα των Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, ωστόσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα το σχέδιο φάνηκε να έχει καλυφθεί με ένα άλλο σχήμα.

Μάλιστα, ο Μπρούκλιν φέρεται να άλλαξε και το τατουάζ που είχε κάνει για τον πατέρα του, Ντέιβντ Μπέκαμ στο δεξί του χέρι. Εκεί είχε γράψει παλαιότερα τη λέξη «dad», δηλαδή «μπαμπάς», η οποία πλέον έχει φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από έναν αστερία και δύο σωσίβια.

Οι αλλαγές αυτές ήρθαν μετά από τα «καρφιά» που έριξε ο Μπρούκλιν προς την οικογένειά του, στην οποία υποστήριξε ότι «δεν θέλει να συμφιλιωθεί» μαζί τους.

Συγκεκριμένα τον περασμένο μήνα ο Μπρούκλιν κατηγόρησε τους γονείς του, ότι δεν ήταν σωστοί προς την σχέση του με την σύζυγό του Νίκολα Πελτζ.

Ακόμα, ισχυρίστηκε πως έχει δει πώς οι γονείς του «ελέγχουν το αφήγημα στα media για την οικογένεια, μέσω επιτηδευμένων αναρτήσεων στα social media, οικογενειακών εκδηλώσεων και μη αυθεντικών σχέσεων».