Ο Σάκης Κατσούλης μιλάει στην φουσκωμένη κοιλίτσα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και το βίντεο γίνεται viral

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης παντρεύτηκαν στις 26 Ιανουαρίου και πλέον μετρούν αντίστροφα για να γίνουν γονείς και να κρατήσουν στην αγκαλιά το παιδί τους. Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor ανυπομονεί και το δείχνει. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, παραμονές του Πάσχα, φαίνεται να μιλάει στην φουσκωμένη κοιλίτσα της συζύγου του, η οποία διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στέκεται δίπλα του, φαίνεται μόνο η φουσκωμένη κοιλιά της, με τον επιχειρηματία να μιλά στον γιο τους, έχοντας βάλει μάλιστα και… διάλογο στο σχετικό βίντεο που δημοσιοποίησε. «Ανυπομονώντας και περιμένοντας», γράφει στη λεζάντα του βίντεο, ο Σάκης Κατσούλης.

Το ζευγάρι περνά τις ημέρες του Πάσχα στην Κύμη, τόπο καταγωγής της μέλλουσας μαμάς, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την ένταση της καθημερινότητας. Κοντά τους βρίσκονται στενοί συγγενείς και φίλοι.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν ευρέως γνωστοί μέσω της συμμετοχής του «Survivor» του 2021. Παρόλο που οι δυο τους μπήκαν ξεχωριστά στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο έρωτας που υπήρχε ανάμεσα τους, αφού ήταν πρώην ζευγάρι ξαναφούντωσε και από τότε είναι και πάλι μαζί.

Το αγαπημένο ζευγάρι που έκανε σχέδια γάμου, από το καλοκαίρι του 2025, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για το φύλο του μωρού. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.