Ο Sin Boy «ξαναπέθανε» στο Instagram: Σάλος με τη φωτογραφία που ανέβηκε στο προφίλ του

Πριν από περίπου δύο χρόνια είχε γίνει χαμός με κάποιες φήμες που ήθελαν τον γνωστό τράπερ, Sin Boy, να έχει «φύγει» από τη ζωή. Ωστόσο η είδηση ήταν ένα από τα μεγαλύτερα hoaxes του διαδικτύου.

Το Σάββατο (27.12.2025) μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του τράπερ προκάλεσε σάλο στα social media αλλά και αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, στο προφίλ του Sin Boy δημοσιεύθηκε μια φωτογραφία του, στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται με μαύρα φτερά αγγέλου και γραμμένες τις ημερομηνίες: «1990 – 2025».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα σχόλια οι θαυμαστές και οι followers του επιτέθηκαν στον Sin Boy και τον ειρωνεύτηκαν γράφοντας ότι «ξαναπέθανε». Παράλληλα, κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι πρόκειται για νέο διαφημιστικό τρικ, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ίσως πρόκειται για το τέλος της καριέρας του με το συγκεκριμένο όνομα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για την τραγική είδηση και αν αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«1990 – 2025», έγραφε η λεζάντα και στη φωτογραφία φαίνεται ο τράπερ με μαύρα φτερά αγγέλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Sin Boy (@isyourboysinboy)

Σημειώνεται ότι ο ψεύτικος θάνατος του Sin Boy είχε προκαλέσει χαμό στις 14 Φεβρουαρίου 2023, όταν κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που τον έδειχνε μέσα σε ένα ασθενοφόρο με μάσκα οξυγόνου.