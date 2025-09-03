Ο Τράβις Κέλσι μιλά για την Τέιλορ Σουίφτ για πρώτη φορά μετά τον αρραβώνα τους – «Ακόμα νιώθω σαν παιδί»

Ο Τράβις Κέλσι φαίνεται να απολαμβάνει τη ζωή ως αρραβωνιασμένος με την Τέιλορ Σουίφτ.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης 03.09.2025 του podcast «New Heights», ο 35χρονος σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, μίλησε για τις μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από τότε ζήτησε από την Τέιλορ Σουίφτ, να γίνει γυναίκα του.

Την αρχή για την κουβέντα σχετικά με τον αρραβώνα του έκανε ο αδερφός του, Τζέισον Κέλσι ο οποίος τον ρώτησε αν νιώθει «κάτι διαφορετικό» τώρα που η Τέιλορ Σουίφτ είναι πια η μνηστή του.

«Το ένιωσα στον αγώνα, ήταν η πρώτη φορά που σύστησα την Τέιλορ ως αρραβωνιαστικιά μου σε μερικούς συμπαίκτες», είπε ο Τράβις για την κοινή τους εμφάνιση στο παιχνίδι του Cincinnati University με τη Nebraska, στο Arrowhead Stadium.

«Ήταν πολύ ωραίο. Ακόμα νιώθω σαν παιδί. Είναι συναρπαστικές στιγμές, όλα είναι ακόμα φρέσκα», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στις 26 Αυγούστου μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών σε κήπο γεμάτο ροζ και λευκά λουλούδια.

«Η δασκάλα Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψαν στην κοινή ανάρτηση, που συνοδεύτηκε από το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ «So High School», εμπνευσμένο από τον Κέλσι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Ο Τράβις Κέλσι ανέφερε επιπλέον: «Εκτιμώ όλους εκείνους που επικοινώνησαν και έστειλαν κάτι και όλες τις αναρτήσεις και όλο τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργηθεί. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να λέω σε όλους με ποιον θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε σχετικά με τη φρενίτιδα που ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με την ανάρτηση να έχει ξεπεράσει τα 35.000.000 likes και να έχει αποσπάσει «μου αρέσει» ακόμη και από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

«Πρέπει να ξέρεις καλά τη σύντροφό σου», απάντησε στον αδερφό του, που αν και παντρεμένος από το 2028, ζήτησε συμβουλές. «Δεν πρέπει να σε επηρεάζει το πώς το κάνει κάποιος άλλος», δήλωσε.