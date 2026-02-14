Ο Χάρης Βαρθακούρης ενοχλήθηκε με τον ήχο στον β’ ημιτελικό της Eurovision 2026: Η ανάρτηση και η λογομαχία με follower

Αιχμές για την παραγωγή της ΕΡΤ, άφησε ο Χάρης Βαρθακούρης, καθώς όπως είπε σε ανάρτησή του, ο ήχος στο χθεσινοβραδινό Sing For Greece, δεν ήταν καλός με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να απολαύσει τις ερμηνείες των καλλιτεχνών που διαγωνίζονταν για το χρυσό εισιτήριο στον εθνικό τελικό της Eurovision. Ανάμεσά στους διαγωνιζόμενους ήταν και ο αδελφός του, Good Job Nicky.

Και ενώ οι καλλιτέχνες έδιναν την ψυχή τους στην πίστα του Sing For Greece, ο Χάρης Βαρθακούρης ανέβασε tweet βρίζοντας για τον ήχο και ζητώντας από την παραγωγή να τον δώσουν από την κονσόλα. «Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!», έγραψε για τον β’ ημιτελικό που ανέδειξε τους 7 υποψήφιους για τον εθνικό τελικό της Eurovision.

Χρήστης ωστόσο φαίνεται πως παρεξήγησε την συγκεκριμένη ανάρτηση, εκτιμώντας πως πήγαινε μόνο για την εμφάνιση του αδελφού του Good Job Nicky, ο οποίος και προκρίθηκε στον εθνικό τελικό.

«Μια χαρά ήταν ο ήχος για όλους. Δεν φταίει κανείς αν είναι μυξιάρικα και κλαίνε για το οτιδήποτε. Δεν φταίει κανείς αν δηλώνουν τραγουδιστές και δεν είναι. Άφωνοι όλοι», έγραψε ο χρήσης με τον Χάρη Βαρθακούρη να απαντά:

«Έγραψα για τον ήχο στο 2ο τραγούδι. Στη σκηνή ήταν η ΜΙΚΑΥ. Ο ήχος, στην πλειοψηφία της βραδιάς, ήταν κακός. Ήταν σαν “από την αίθουσα” και όχι “από την κονσόλα”. Σε κάποια τραγούδια η ήχος “βελτιώθηκε” μετά το ρεφρέν ή και αργότερα. Ελάχιστοι είχαν καλό ήχο σε όλο το τραγούδι».

