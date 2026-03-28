ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Lifestyle

Ο Χρήστος Δάντης ξανά στο νοσοκομείο – Η Ασημίνα Χατζηανδρέου σε βίντεο μέσα από το δωμάτιό του

Ο Χρήστος Δάντης έχει ακυρώσει μια σειρά από προγραμματισμένες εμφανίσεις του
Ασημίνα Χατζηανδρέου και Χρήστος Δάντης
Ασημίνα Χατζηανδρέου και Χρήστος Δάντης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Χρήστος Δάντης βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο, δυο και πλέον μήνες μετά το χειρουργείο που έκανε στο χέρι του. Η Ασημίνα Χατζηανδρέου έκανε γνωστή την είδηση με βίντεο που δημοσιοποίησε στα social media. Η σύντροφος του τραγουδιστή, είναι και πάλι δίπλα του, με τον καλλιτέχνη να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών για να αφήσει οριστικά πίσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Αν και είχε προγραμματίσει να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή, μετά το χειρουργείο του, ο Χρήστος Δάντης ανακοίνωσε πως η αποκατάστασή του θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζε και έτσι ακύρωσε μια σειρά από προγραμματισμένες εμφανίσεις του. Η Ασημίνα Χατζηανδρέου τον στηρίζει και παραμένει διαρκώς στο πλευρό του.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου η Ασημίνα Χατζηανδρέου δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Χωρίς να εμφανίζεται στο πλάνο ο Χρήστος Δάντης, εκείνη φαίνεται καθισμένη σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι, με μουσική υπόκρουση το κομμάτι του καλλιτέχνη «Μια απ’ τα ίδια». Κάτω από κλιπ, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά στον τραγουδιστή.

Όπως είχε κάνει γνωστό η Ασημίνα Χατζηανδρέου μέσα από προγενέστερη ανάρτησή της, ο Χρήστος Δάντης είχε ένα ατύχημα προ ημερών και είχε σπάσει το χέρι του. Χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Ο καλλιτέχνης επέστρεψε όμως, καθώς όπως φαίνεται, το πρόβλημα συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.

@asiminaxatz Και με κερνάει ο πόνος «Μια απ’ τα ίδια» @Christos Dantis #fy #pov #foryoupagе ♬ Mia Ap’ Ta Idia – Version II – Christos Dantis

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14-02-2026), ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του και για καταστάσεις που τον πλήγωσαν. «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει αρκετό ξύλο, είναι ό,τι χειρότερο» είπε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
87
47
44
42
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ζόζεφιν για Νίνο: Είναι ο άντρας της ζωής μου, του είπα συγγνώμη, έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω ξανά
«Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο και μια αληθινή κουβέντα που βγαίνει από την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία» είπε σε άλλο σημείο η Ζόζεφιν
Ζόζεφιν και Νίνο
Burnout διαρκείας: Γιατί νιώθουμε κουρασμένοι χωρίς προφανή λόγο – «Μπαταρίες» που δεν γεμίζουν με ένα Σαββατοκύριακο
Ένα σύγχρονο ψυχολογικό trend που συνδέει νευροεπιστήμη, κοινωνικές απαιτήσεις και την καθημερινή μας ρουτίνα και πώς να το αναγνωρίσουμε πριν μας εξαντλήσει
Πηγή φωτό: iStock
Newsit logo
Newsit logo