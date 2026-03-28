Ο Χρήστος Δάντης ξανά στο νοσοκομείο – Η Ασημίνα Χατζηανδρέου σε βίντεο μέσα από το δωμάτιό του

Ο Χρήστος Δάντης βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο, δυο και πλέον μήνες μετά το χειρουργείο που έκανε στο χέρι του. Η Ασημίνα Χατζηανδρέου έκανε γνωστή την είδηση με βίντεο που δημοσιοποίησε στα social media. Η σύντροφος του τραγουδιστή, είναι και πάλι δίπλα του, με τον καλλιτέχνη να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών για να αφήσει οριστικά πίσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Αν και είχε προγραμματίσει να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή, μετά το χειρουργείο του, ο Χρήστος Δάντης ανακοίνωσε πως η αποκατάστασή του θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζε και έτσι ακύρωσε μια σειρά από προγραμματισμένες εμφανίσεις του. Η Ασημίνα Χατζηανδρέου τον στηρίζει και παραμένει διαρκώς στο πλευρό του.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου η Ασημίνα Χατζηανδρέου δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Χωρίς να εμφανίζεται στο πλάνο ο Χρήστος Δάντης, εκείνη φαίνεται καθισμένη σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι, με μουσική υπόκρουση το κομμάτι του καλλιτέχνη «Μια απ’ τα ίδια». Κάτω από κλιπ, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά στον τραγουδιστή.

Όπως είχε κάνει γνωστό η Ασημίνα Χατζηανδρέου μέσα από προγενέστερη ανάρτησή της, ο Χρήστος Δάντης είχε ένα ατύχημα προ ημερών και είχε σπάσει το χέρι του. Χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Ο καλλιτέχνης επέστρεψε όμως, καθώς όπως φαίνεται, το πρόβλημα συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14-02-2026), ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του και για καταστάσεις που τον πλήγωσαν. «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει αρκετό ξύλο, είναι ό,τι χειρότερο» είπε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.