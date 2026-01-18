Lifestyle

Ο Χρήστος Μάντακας για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε: Είχα μια πολύ ραγδαία εξέλιξη

"Ξύπνησα τον Γενάρη του 2024 και δεν μπορούσα να περπατήσω" θυμάται ο Χρήστος Μάντακας
Για την καλλιτεχνική του απουσία, πριν από κάποια χρόνια, καθώς και για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει πριν δυο μόλις χρόνια μίλησε από καρδιάς ο Χρήστος Μάντακας στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, το μεσημέρι της Κυριακής (18-01-2026), στο πρόγραμμα του Alpha.

“Αντιμετώπισα ένα αυτοάνοσο λόγω μεγάλου στρες, πέρασα μια μεγάλη ένταση. Ξύπνησα τον Γενάρη του 2024 και δεν μπορούσα να περπατήσω, είχα μια πολύ ραγδαία εξέλιξη σε μια κατάσταση η οποία με έφερε σε μια πολύ δύσκολη φάση” ανέφερε ο Χρήστος Μάντακας για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

“Νοσηλεύτηκα, πήρα τη θεραπεία την κατάλληλη και είμαι μια χαρά. Δηλαδή το ξεπέρασα, ευτυχώς, γρήγορα και εύκολα σχετικά”.

“Είχα σταματήσει για ένα διάστημα για λόγους οικονομικούς, επαγγελματικούς. Δεν υπήρχαν δουλειές την εποχή της οικονομικής κρίσης γενικώς στην Ελλάδα. Ασχολήθηκα με το επιχειρείν το οποίο με ενδιέφερε πολύ. Είχα ασχοληθεί με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την παραγωγή, είχα συνεργαστεί με περιοδικά, είχα ασχοληθεί με τα Playmate πάρα πολλά χρόνια” εκμυστηρεύτηκε ο ηθοποιός.

Η παράσταση «Ο τέλειος φόνος», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Χρήστος Μάντακας, έκανε πρόσφατα επίσημη πρεμιέρα στο θέατρο Ελιάρτ, με τους ηθοποιούς να δίνουν σε κάθε παράσταση, τον καλύτερο εαυτό τους.

