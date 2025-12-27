Οι διάσημες Ελληνίδες που έγιναν μητέρες το 2025: Μέσα σε αυτές η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και η Ανθή Βούλγαρη

Μια ακόμη χρονιά φτάνει στο τέλος της και οι γεννήσεις δεν έλειπαν από τον κόσμο της ελληνικής showbiz. Κάποιες τις περιμέναμε πως και πως, κάποιες άλλες ήταν έκπληξη και μία εγκυμοσύνη συγκεντρώνει πλέον όλα τα «φώτα» πάνω της.

Εγκυμονούσες είχαμε τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας και της παρουσίασης, όσο και στον κόσμο της υποκριτικής, της πολιτικής και της showbiz. Από την αρχή του χρόνου έως και το τέλος διάφορες εγκυμοσύνες γίνονταν γνωστές, πολλές οικογένειες αύξησαν τα μέλη τους ενώ πολλοί έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Ανθή Βούλγαρη, Ελένη Τσολάκη και Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι μόνο 3 από τις γυναίκες που το 2025 σημαδεύτηκε με τον πιο όμορφο τρόπο στη ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέννυ Μπαλτατζή

Τον Φεβρουάριο του 2025 η Πέννυ Μπαλτατζή έγινε μητέρα για 3η φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εικόνα που είχε δημοσιεύσει, η Πέννυ Μπαλτατζή κοίταζε τον φακό χαμογελαστή έχοντας στην αγκαλιά της, το νεογέννητο αγγελούδι της.

Ανθή Βούλγαρη

Στις 11 Μαρτίου, η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο τον γιο της με την είδηση να κάνει γνωστή ο συνάδελφός της Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από την εκπομπή τους «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anthi Voulgari (@anthivoulgari)

Ο Κώστας Κωνσταντινίδης ήταν διαρκώς δίπλα στη σύζυγό του, από την πρώτη στιγμή της εγκυμοσύνης, μέχρι την ώρα της γέννας.

Ελένη Τσολάκη

Η Ελένη Τσολάκη γέννησε ένα κοριτσάκι στις 27 Μαρτίου 2025, το οποίο την έκανε για πρώτη φορά μαμά.

Η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε από την ίδια μέσω του Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το χεράκι της νεογέννητης κόρης της.

Δόμνα Μιχαηλίδου

Γεννητούρια και στη Βουλή, με την Δόμνα Μιχαηλίδου να γεννά στις 24 Απριλίου 2025.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έφερε στον κόσμο και με καισαρική τομή ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το μωράκι που απέκτησε με τον σύζυγό της Λεωνή Μαντωνάκη γεννήθηκε περίπου 3 κιλά.

Παυλίνα Βουλγαράκη

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε και η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η γνωστή τραγουδίστρια γέννησε στα τέλη Μαΐου φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους περίπου 3μιση κιλών.

Η ίδια είχε μιλήσει για την εγκυμοσύνη της και συχνά αναρτούσε φωτογραφίες με την φουσκωμένη της κοιλίτσα στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlina Voulgaraki (@pavlina__voulgaraki)

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν και η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η δημοσιογράφος στις 11 Ιουλίου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι με την χαρά τους να μην περιγράφεται.

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, γνωστή και ως Didi από το Big Brother, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η ίδια αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας τη μεγάλη της χαρά και ευχαριστώντας τον σύντροφό της και τους γιατρούς.

Ο τοκετός διήρκεσε περίπου 30 ώρες.

Δώρα Παντελή

Μαμά για πρώτη φορά έγινε και η Δώρα Παντέλη. Ο γιος της είχε ύψος 52 εκατοστά και βάρος 3 κιλά και 200 γραμμάρια, ενώ γεννήθηκε στις 11:30 το πρωί της 25ης Ιουλίου, σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Αθήνας.

Σιμώνη Χριστοδούλου

Η Σιμώνη Χριστοδούλου, σύζυγος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ανδρέα Γεωργίου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι στα τέλη Αυγούστου του 2025, κάνοντας τον Ανδρέα για πρώτη φορά πατέρα.

Ο γνωστός ηθοποιός ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram περιγράφοντας την ευγνωμοσύνη του για τη γέννηση του “μικρού θαύματος”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andreas Geo (@georgiou82)

Τζένη Θεώνα

Η ηθοποιός Τζένη Θεωνά γέννησε στις 4 Οκτωβρίου 2025, φέρνοντας στον κόσμο το δεύτερο αγοράκι της με τον σύζυγό της, τραγουδιστή Δήμο Αναστασιάδη.

Η οικογένεια μετρά πλέον 4 μέλη, αφού το όμορφο ζευγάρι έχει και τον 6χρονο Αρίωνα.

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη μαμά, όμως αυτό θα συμβεί τους πρώτους μήνες του 2026.

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε στα μέσα Νοεμβρίου την εγκυμοσύνη της με ένα τρυφερό post στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Την αμέσως επόμενη ημέρα, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής της με ροζ στενό φόρεμα δείχνοντάς μας την κοιλίτσα της και μαρτυρώντας μας ουσιαστικά το φύλο του μωρού.