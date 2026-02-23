Ορέστης Τζιόβας: Είμαι ακόμα εθισμένος στα video games

«Φοβάμαι τις κατσαρίδες και τα έντομα, αλλά τα ποντίκια και τα φίδια καθόλου», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο Ορέστης Τζιόβας.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την παράσταση «Το ψέμα του μυαλού» στο Σύγχρονο θέατρο. Ο Ορέστης Τζιόβας εξομολογήθηκε ότι είναι εθισμός σε βιντεοπαιχνίδια.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για τα ελαττώματά του, τις φοβίες του, αλλά και τη δημιουργία οικογένειας.

«Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι εγωιστής. Φοβάμαι τις κατσαρίδες και τα έντομα, αλλά με τα ποντίκια και τα φίδια δεν έχω τέτοιο θέμα, καθόλου», εξομολογήθηκε.

«Είμαι ακόμα εθισμένος στα video games. Η δημιουργία οικογένειας είναι μια σοβαρή υπόθεση και δεν είμαι έτοιμος ακόμα», ανέφερε ακόμα ο Ορέστης Τζιόβας.