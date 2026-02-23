Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ορέστης Τζιόβας: Είμαι ακόμα εθισμένος στα video games

«Φοβάμαι τις κατσαρίδες και τα έντομα, αλλά τα ποντίκια και τα φίδια καθόλου», είπε ακόμα
Ορέστης Τζιόβας
O Ορέστης Τζιόβας / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Φοβάμαι τις κατσαρίδες και τα έντομα, αλλά τα ποντίκια και τα φίδια καθόλου», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο Ορέστης Τζιόβας

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την παράσταση «Το ψέμα του μυαλού» στο Σύγχρονο θέατρο. Ο Ορέστης Τζιόβας εξομολογήθηκε ότι είναι εθισμός σε βιντεοπαιχνίδια. 

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για τα ελαττώματά του, τις φοβίες του, αλλά και τη δημιουργία οικογένειας.

«Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι εγωιστής. Φοβάμαι τις κατσαρίδες και τα έντομα, αλλά με τα ποντίκια και τα φίδια δεν έχω τέτοιο θέμα, καθόλου», εξομολογήθηκε.

«Είμαι ακόμα εθισμένος στα video games. Η δημιουργία οικογένειας είναι μια σοβαρή υπόθεση και δεν είμαι έτοιμος ακόμα», ανέφερε ακόμα ο Ορέστης Τζιόβας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
117
106
74
69
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
BAFTA: Η μαύρη κωμωδία «Μια μάχη μετά την άλλη» κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας
Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία «I swear» και η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία «Hamnet»
Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson και οι ηθοποιοί Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Chase Infiniti ποζάρουν με τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «One Battle After Another» στα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) 2026
Newsit logo
Newsit logo