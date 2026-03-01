Όσκαρ: Γιατί ο κόσμος δεν τα βλέπει πια – Από τον απόλυτο θρίαμβο του Τιτανικού το 1998, στην απαξίωση

Υπήρξε μια εποχή που το Χόλιγουντ φαινόταν ανίκητο. Το 1998, τα Όσκαρ ήταν παγκόσμιο γεγονός: 57 εκατομμύρια Αμερικανοί παρακολούθησαν ζωντανά τον θρίαμβο του Τιτανικού. Σήμερα, η αίγλη έχει ατονήσει και οι θεατές έχουν πέσει στα 20 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου περνά από την αποθέωση στη σταδιακή απαξίωση.

Το ερώτημα που πλανάται φέτος είναι: θα καταφέρει το φετινό show, τα 98α Όσκαρ στο Dolby Theatre την Κυριακή 15 Μαρτίου, να ξανακερδίσει τον κόσμο; Με φαβορί που σπάνε τα ταμεία και ταινίες που συζητιούνται παγκοσμίως, η τελετή υπόσχεται λάμψη – αλλά το κοινό θα τα δει;

Η βραδιά που τα είχε όλα

Στην 70ή τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, τίποτα δεν ήταν συνηθισμένο. Όταν ο Μάικ Μάγιερς ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο καλύτερου μοντάζ ηχητικών εφέ, δύο πόρτες άνοιξαν πίσω του αποκαλύπτοντας τον πιο διάσημο αρκούδο του Χόλιγουντ, τον Bart the Bear.

Ο επιβλητικός «ηθοποιός», ύψους σχεδόν τριών μέτρων, είχε εμφανιστεί σε ταινίες όπως Legends of the Fall και The Edge. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή του, Doug Seus, παρέδωσε στον Μάγιερς τον φάκελο με το όνομα του νικητή.

«Μόλις λερώθηκα», αστειεύτηκε ο ηθοποιός, σε μια από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ.

Κι όμως, αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Η τελετή του 1998 – επετειακή για τα 70 χρόνια του θεσμού – ήταν ένα ξέφρενο πάρτι για το παρελθόν και το παρόν του Χόλιγουντ. Ένα εντυπωσιακό μοντάζ παρουσίασε και τις 69 προηγούμενες βραβευμένες καλύτερες ταινίες.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε απένειμε τιμητικό Όσκαρ στον Στάνλεϊ Ντόνεν, σκηνοθέτη του «Singin’ in the Rain». Διοργανώθηκε μέχρι και «οικογενειακή φωτογραφία» με όλους τους εν ζωή νικητές και νικήτριες Α’ ρόλου.

Στη σκηνή, η Σελίν Ντιόν και ο Μάικλ Μπόλτον τραγουδούσαν δραματικές μπαλάντες, ενώ οι τότε ανερχόμενοι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ – υποψήφιοι για το Good Will Hunting (Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ) – έφεραν μαζί τους τις μητέρες τους.

Και βέβαια, υπήρχε ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς.

Ο θρίαμβος του Τιτανικού

Η ταινία Titanic του Τζέιμς Κάμερον είχε συγκεντρώσει 14 υποψηφιότητες και τελικά απέσπασε 11 Όσκαρ, κάνοντας ρεκόρ.

Όταν ο Κάμερον ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο σκηνοθεσίας και φώναξε «I’m the king of the world!», δεν ήταν απλώς μια υπερβολική δήλωση, αλλά η απόλυτη αποτύπωση της στιγμής.



Ο Τιτανικός ήταν η πρώτη ταινία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις και παρέμεινε η εμπορικότερη όλων των εποχών μέχρι να την εκτοπίσει, το 2009, μια άλλη δημιουργία του Κάμερον, το Avatar.

Ο κόσμος είχε δει την ταινία ξανά και ξανά. Ήθελε να τη δει να θριαμβεύει. Η τελετή εκείνης της χρονιάς λειτούργησε σαν ένας πανηγυρικός «γύρος νίκης».

Το αποτέλεσμα; 57 εκατομμύρια τηλεθεατές – 4,5 εκατομμύρια περισσότεροι από όσους είδαν το φινάλε της σειράς Friends το 2004. Ήταν η πιο πολυθεαματική τελετή Όσκαρ όλων των εποχών.