Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» είπε η ηθοποιός για τις δυσκολίες στα προσωπικά της

Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», με ένα απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Η δημοφιλής ηθοποιός παραδέχτηκε πως είχε συναντήσει δυσκολίες στα προσωπικά της, λόγω του επαγγέλματός της. Δυσκολίες που πλέον δεν υπάρχουν στη ζωή της.

Η Παναγιώτα Βλαντή ανέφερε πως ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε σχέση με ηθοποιό δεν μπορεί εύκολα να αποδεχτεί τις συνθήκες που επικρατούν στον συγκεκριμένο κλάδο. Στην περίπτωσή της, τόνισε, πως προέκυπταν σκηνές ζήλιας.

«Οι δουλειές που κάνουμε, είναι δύσκολες να τις αποδεχτείς. Και μόνο τα ωράρια αν βάλεις. Δεν έχουμε αργίες… Εμένα με δυσκόλεψε αυτό πάρα πολύ. Τώρα δε με δυσκολεύει, αλλά παλιότερα με δυσκόλευε… Φυσικά και προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» είπε η Παναγιώτα Βλαντή.

«Έπρεπε πάντα να αποδείξω κάτι. Και η αναγνωρισιμότητα παλιότερα ήταν θέμα. Τώρα τον άντρα μου δεν τον επηρεάζει καθόλου αυτό… Πρέπει ο άλλος να πατάει πολύ γερά στα πόδια του για να μην τον ενοχλεί αυτό. Να έχει τη δική του προσωπικότητα», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Προ ημερών η Παναγιώτα Βλαντή είχε αναφερθεί στον σύζυγό της και στην απόφασή της να καταψύξει ωάριά της. «Το έχω πει στα νέα κορίτσια και στις μητέρες τους, ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες και ας μην το χρησιμοποιήσουν ποτέ» είχε πει μεταξύ άλλων η ηθοποιός.