Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: Μου είχαν πει ότι κάποιες μεγάλες σταρ έκαναν εμετό στα Όσκαρ από το άγχος

Για ακόμα μία φορά το τελευταίο διάσημα, ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» κι έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αναφέρθηκε στα Όσκαρ.

Ο Παναγιώτης Τιμογιανάκης ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα (16.03.2026) στην εκπομπή της ΕΡΤ1, με αφορμή το νέο του βιβλίο για τα βραβεία Όσκαρ. Τα ξακουστά βραβεία Όσκαρ δόθηκαν το βράδυ της Κυριακής (15.03.2026). Ο κριτικός κινηματογράφου μίλησε για τα έζησε εκεί και αποκάλυψε άγνωστες ιστορίες με διάσημους σταρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μικρή συγκομιδή, έχουμε ως Έλληνες στα Όσκαρ. Είχαμε εδώ παραγωγή. αλλά δεν περνάγανε οι ταινίες μας τον Ατλαντικό. Περιορίζονταν αυτές που μας αρέσουν, που αγαπάμε, είναι πάρα πολύ ελληνικές. Δηλαδή, ας πούμε, λένε κάθε φορά που θα δούμε έναν ωραίο ηθοποιό, που έχουμε πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Ο Αυλωνίτης, ο Λογοθετίδης αν ήταν τώρα στην Αμερική, θα είχαν πάρει Όσκαρ. Η Βλαχοπούλου, όλοι. Αλλά πώς θα τα είχαν πάρει; Όχι με αυτές τις ταινίες», είπε αρχικά για τον λόγο που η Ελλάδα δεν έχει έντονη παρουσιάστρια στα 98 χρόνια των βραβείων Όσκαρ.

«Αυτό που κάνει και που εμείς θαυμάζουμε είναι κάτι πολύ ελληνικό, που τους αφήνει αδιάφορους. Αυτοί οι οποίοι το επιχείρησαν να αμερικανοποιηθούν, είναι αυτοί που έβγαλαν κάτι το οποίο είχε μια καθολικότητα και κουβαλάγανε την ελληνική ταυτότητα και κουλτούρα, αλλά με έναν τρόπο -ας πούμε το “Ποτέ την Κυριακή”, γιατί είναι αυτός ο θρύλος; Γιατί είναι η Ελλάδα, όπως την είδε ένας ξένος. Ο Ντασέν», είπε ακόμα.

«Και αυτό που είδε ο ξένος, με τον τρόπο που το είδε, και όπως το περιέγραψε, με αγάπη, αλλά και με μια αυτοκριτική ότι πάνε να αλλάξουν κάτι που είναι όμορφο και ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει… και τελικά του κάνει κακό, πάει να τον νοθέψει… αυτά εκεί άρεσαν πολύ έτσι. Γιατί είναι η Ελλάδα όπως την είδε ένας ξένος. Η Ελλάδα ακριβώς και ως Ελλάδα, με τα δεδομένα τα κωμικά μας ή κάτι δραματικά μας δεν αφορούν. Άρα δεν περνάς εύκολα τον Ατλαντικό. Για να πας εκεί στα Όσκαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτοί που τα πήραν οι δικοί μας, εκτός από τις περιπτώσεις, ας πούμε, του “Ποτέ την Κυριακή” με τον Χατζιδάκι, ή του “Ζορμπά”, ο Βασίλης ο Φωτόπουλος, που ήτανε ελληνικά, ελληνικό διεθνοποιημένο. Οι άλλοι τα πήραν σε ξένα. Σε ξένες ταινίες. Η Παξινού στου “Για ποιον χτυπά η καμπάνα”. Ο Παπαθανασίου για τους “Δρόμους της Φωτιάς” στην Αγγλία που το κάνανε. Ο Γαβράς. Και ο Ζορμπάς ξένη παραγωγή ήταν αλλά έγινε εδώ πέρα και είναι ελληνικό το θέμα», είπα ακόμα.

Παράλληλα ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης αναφέρθηκε στα όσα είχε δει και έχει ακούσει στα Όσκαρ, ενώ ανέφερε ότι η πρώτη του εμπειρία εκεί ήταν οδυνηρή.

«Είκοσι ένα χρόνια ήμουν μέσα στα Όσκαρ. Σε αυτή την αίθουσα των δημοσιογράφων έχω πάει δύο φορές με ειδική άδεια. Γιατί ακριβώς επειδή εγώ ήμουνα με πρόσκληση, δεν μπορούσα να κυκλοφορώ σε όλους τους χώρους παρά μόνο που επιτρεπόταν. Το ίδιο ισχύει για όλους. Σε αυτές τις φορές που κινήθηκα στο παρασκήνιο, είχα πάρει ειδική άδεια με μια επαγγελματική αφορμή», δήλωσε.

«Την πρώτη φορά που πήγα στα Όσκαρ τα πόδια μου έτρεμαν. Η πρώτη μου ήταν οδυνηρή. Γινόταν μια πάλη μέσα μου», εξομολογήθηκε ακόμα ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, προσθέτοντας: «Τότε φοβάμαι και τα αεροπλάνα. Φοβόμουνα ότι θα πέσουμε».

«Ο Εντ Χάρις έφυγε το 2001, αλλά δε έδωσε δικαίωμα στην κάμερα. Γι’ αυτό και εγώ δεν τα επικαλούμαι αυτά τα πράγματα, απλά με το που έγινε break και η κάμερα δεν έπαιρνε, σηκώθηκε και βγήκε έξω», αποκάλυψε για ένα από τα περιστατικά που έχει βιώσει στα Όσκαρ, σημειώνοντας ότι ο Μπιλ Μάρεϊ είχε κάνει μία απρέπεια.

«Μου είχαν πει ότι κάποιες μεγάλες σταρ έκαναν εμετό από το άγχος, περιμένοντας. Αλλά δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί καταρχάς δεν μ’ αρέσει και να τους απομυθοποιώ – ειδικά σε κάτι τόσο ανθρώπινο δικό τους – απ’ την άλλη ας πούμε είναι σαν να καταχρώμαι την εμπιστοσύνη που μου ‘δειξε κάποιος άνθρωπος να μου πει ένα παρασκήνιο», δήλωσε ακόμα ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.

Παράλληλα, ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης αποκάλυψε τι συνέβη όταν συνάντησε την Τζέιν Φόντα στα Όσκαρ και τα όσα είπαν οι δυο τους σε άλλη τους συνάντηση στη Νέα Υόρκη, όταν είχε πάει να τη δει στο θέατρο.

«Εντυπωσιάστηκα όταν γνώρισα την Τζέιν Φόντα. Και για αυτό και δεν μπόρεσα ποτέ να την πλησιάσω όπως θα ‘θελα. Γιατί τα ‘χασα. Τα ‘χασα, τι να σου πω…. Δεν έκανα χαζομάρες. Αυτό που μπορούσα να πω, δεν μπορούσα να πάω… Της μίλησα μία φορά, όταν έπαιξε στο θέατρο, στη Νέα Υόρκη και πήγα τότε και τη βρήκα, της συστήθηκα… Δεν πέταξε τη σκούφια της… φορούσε και σκούφο, ένα ωραίο σκούφο πλεκτό.

Όταν της είπα στα γρήγορα έτσι κάτι, δικό μου εκεί, πώς ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα Όσκαρ δεν δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη. Σκέφτηκα ότι η γυναίκα αυτή έχει ακούσει τόσα τέτοια… περίμενε τώρα ας πούμε κάποια στιγμή… που ήταν και ψιλοεκτός θέμα. Εκεί όμως, που είδα και… τσίμπησε, στην ίδια κουβέντα, ήταν όταν της είπα ότι ήμουν από την Ελλάδα και είχα πάει στη Νέα Υόρκη για να τη δω στο θέατρο. Για το θέατρο και μου είπε “ε ναι εσείς οι Έλληνες έχετε μια παράδοση με το θέατρο”», δήλωσε ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης για την Τζέιν Φόντα.