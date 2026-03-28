Panik Records για Μαρινέλλα: Αντίο στη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, τιμώντας τη σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε το δικό της ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και η Panik Records είπε το δικό της αντίο στην μεγάλη τραγουδίστρια.

Από την Panik Records είχε κυκλοφορήσει η ζωντανή ηχογράφηση της Μαρινέλλας στο «Ξύπνα Γληόρη» σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους.

Η Panik Records δημοσίευσε φωτογραφία της στα social media γράφοντας: «Μαρινέλλα 1938 – 2026. Αντίο στη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, έπειτα από επιπλοκές που προήλθαν από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί την απώλεια μέσα από ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μαρινέλλας, της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».