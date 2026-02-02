Πάνος Κιάμος και Πάολα τίμησαν τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τις εργάτριες της «Βιολάντα» που σκοτώθηκαν

Ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα, μέσα από το νυχτερινό κέντρο «Πύλη Αξιού» στη Θεσσαλονίκη όπου εμφανίζονται. Οι δύο καλλιτέχνες έδειξαν συγκινημένοι από τις δύο τραγωδίες, που σκόρπισαν θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Την αρχή έκανε ο Πάνος Κιάμος και λίγο αργότερα ακολούθησε η Πάολα, με τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου να ξεσπούν σε χειροκροτήματα, για τα λόγια και τις κινήσεις των δύο καλλιτεχνών. Οι «πληγές» που άφησαν πίσω οι δύο τραγωδίες, είναι ακόμα «νωπές» και η συγκίνηση για τα θύματα διάχυτη.

«Ξέρω ότι ότι δεν είναι κατάλληλος χώρος, όμως όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τις ψυχές που χάθηκαν. Θα ήθελα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής για τα επτά αδικοχαμένα παιδιά και τις πέντε μανούλες που έφυγαν» είπε ο Πάνος Κιάμος στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου.

«Ενός λεπτού σιγής για αυτές τις ψυχές, να τις αναπαύσει ο Χριστός και όσοι είναι τραυματίες να γίνουν καλά και να είναι σύντομα κοντά μας» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Πάολα ύψωσε τη γροθιά της έχοντας ως φόντο τις φωτογραφίες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το σύνθημα «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Οι πέντε τελευταίες κηδείες των φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν έγιναν το μεσημέρι του Σαββάτου (31-01-2026) σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία. Οι δικοί τους άνθρωποι συντετριμμένοι. Χαμένοι σε σκέψεις βασανιστικές