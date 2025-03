Παραλήρημα Κάνιε Γουέστ κατά της Κιμ Καρντάσιαν και της οικογένειάς της: Είναι σεξεργάτριες και μαστροποί μαύρων παιδιών που τα γεννούν στρατηγικά

Ο Κάνιε Γουέστ ξέσπασε κατά της Κιμ Καρντάσιαν και της οικογένειάς της λέγοντας ότι είναι σεξεργάτριες και μαστροποί μαύρων παιδιών.

Ο Κάνιε Γουέστ δεν υποχωρεί στον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει με την Κιμ Καρντάσιαν, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις του από προσωπικές προσβολές σε σοβαρές κατηγορίες εναντίον ολόκληρης της οικογένειάς της.

Μετά την αντιπαράθεσή τους γύρω από το τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η 11χρονη κόρη τους, Νορθ, και ο Diddy, ο ράπερ δεν δίστασε να αποκαλέσει δημόσια τις αδερφές Καρντάσιαν «σεξεργάτριες», ενώ προχώρησε σε ακόμη πιο ακραίες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύονται και προωθούν τα παιδιά τους στον κόσμο της πορνείας.

Σε νέες αναρτήσεις που έκανε ο ράπερ στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Twitter, διατυπώνει τους ισχυρισμούς του και εκφράζει την απογοήτευσή του για τη σχέση του με τα παιδιά του και την οικογένεια Καρντάσιαν. «Η Κιμ Καρντάσιαν είναι μαστροπός», γράφει σε πρώτη του ανάρτηση, ενώ στη συνέχεια, αναφέρεται στην FKA Twigs και ένα βίντεο που είχε κάνει με την κόρη του, Νορθ. «Δεν μου αρέσει που η Twigs έχει την κόρη μου στο βίντεό της να ντύνεται σαν ενήλικη. Θα περίμενα κάτι καλύτερο από την Twigs. Άντε γαμ***** μαύροι. Η ψυχή μου είναι μαύρη. Και σας βλέπω όλους να μη με πιστεύετε και να λέτε ότι είμαι τρελός», συνέχισε.

Και το παραλήρημά του δεν σταματά εκεί, αφού σε άλλη του δημοσίευση, ο Κάνιε Γουέστ κατηγορεί ολόκληρη την οικογένεια Καρντάσιαν ότι είναι σεξεργάτριες. Μάλιστα, αναφέρει ότι εμπλέκονται σε εμπορία παιδιών που «γεννούν στρατηγικά».

KIM KARDASHIAN IS A SEX TRAFFICKER



I DONT LIKE THAT TWIGS HAS MY DAUGHTER IN HER VIDEO DRESSING ALL GROWN I WOULD HAVE EXPECTED MORE FROM TWIGS



ITS FUCK ALL YOU NIGGAS



MY SOUL IS BLACK



AND WATCH YALL DONT BELIVE ME AND JUST SAY IM CRAZY