Πασχάλης Τσαρούχας: Μεγάλωσα σε εύπορη οικογένεια, με θείες, ξαδέλφια, όπου ό,τι μαγείρευε ο ένας ήταν για όλους

Μία συνέντευξη έδωσε ο Πασχάλης Τσαρούχας και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, αναφέροντας ότι μεγάλωσε σε μία εύπορη οικογένεια.

Πίσω στα παιδικά του χρόνια γύρισε ο Πασχάλης Τσαρούχας μέσα από τη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

«Μεγάλωσα σε μια εύπορη οικογένεια, με θείες, ξαδέλφια, συγγενείς, όπου ό,τι μαγείρευε ο ένας ήταν και για τους άλλους. Έφευγε ένα πιάτο από όλα τα σπίτια και πήγαινε στα υπόλοιπα. Αυτό φτιάχνει ένα αξιακό σύστημα ότι το δικό μου δεν είναι αποκλειστικά δικό μου», είπε αρχικά.

«Όταν έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα, κοινωνικά εννοώ, σου δημιουργείται ένα ενοχικό συναίσθημα, ότι δεν μπορεί δηλαδή να περνάς καλά εσύ και οι άλλοι να δυσκολεύονται. Και αυτό ήταν κάτι που νομίζω πως με καθόρισε σε όλες μου τις συμπεριφορές, όχι μόνο μέσα στην οικογένεια», δήλωσε ακόμα, ο γνωστός ηθοποιός.

«Αν και δεν είμαι σίγουρος τελικά αν σε νοιάζει πραγματικά για τον άλλο ή είναι μια τελείως προσωπική διαδικασία, επειδή δεν μπορείς να αισθανθείς εσύ καλά αν δεν φροντίσεις και τον άλλο. Όσο περνούν τα χρόνια εκεί καταλήγω, ότι για τον εαυτό μας τα κάνουμε όλα», ανέφερε στη συνέχεια ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Στην ίδια συνέντευξη ο Πασχάλης Τσαρούχας είπε ακόμα ζητάει συγγνώμη από τα παιδιά του για να ελαφρύνει την ψυχή του.