Πέγκυ Σταθακοπούλου: Σήμερα το τοπίο έχει γίνει αρκετά αποπνικτικό, κυρίως λόγω των social media

Αφενός για την τηλεοπτική της διαδρομή και αφετέρου για τις δημόσιες τοποθετήσεις των καλλιτεχνών μίλησε, μεταξύ άλλων, η Πέγκυ Σταθακοπούλου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο “Enjoy” και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια.

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου ανέφερε πως ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω του και μπορεί να διατυπώσει τις θέσεις του, ανεξάρτητα από το αν θα προκληθούν αντιδράσεις.

Το έχει κάνει και η ίδια στο παρελθόν, όταν είχε μιλήσει για την ενασχόλησή της με την πολιτική. Το 2019, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, για τις Ευρωεκλογές.

Πέρα από το θέατρο, έχετε μακρά πορεία και στην τηλεόραση. Για ποια σίριαλ σας μιλούν ακόμη στον δρόμο;

Σίγουρα για το “Ταύρος με Τοξότη” και το “Μια ζωή για την Έλσα”. Για μένα, όμως, η “Εκτέλεση” και ο ρόλος της Πηνελόπης Δέλτα που υποδύθηκα, η “Αντίστροφη μέτρηση”, η “Κάθοδος” και το “Μινόρε” είναι δουλειές που η καθεμιά ξεχωριστά είχε αξία και μου έμαθε πολλά πράγματα. Νομίζω πως η τηλεόραση μπορεί να διδάξει πολλά σε έναν ηθοποιό, ακριβώς επειδή οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι και απαιτητικοί. Αναγκάζεσαι να επιστρατεύσεις όλα τα εκφραστικά σου μέσα για να είσαι έτοιμος.

Οι ηθοποιοί έχουν ευθύνη να εκφράζονται δημόσια για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα ή πιστεύετε ότι η τέχνη τους πρέπει να μιλά κυρίως μέσα από τους ρόλους;

Πιστεύω ότι και τα δύο είναι χρήσιμα. Δεν θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να μιλά συνεχώς και για τα πάντα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω του. Άλλοτε μπορεί να εκφράζει αυτή τη στάση μέσα από τις επιλογές του στη δουλειά, άλλοτε μέσα από μια σοβαρή συνέντευξη όπου μπορεί να διατυπώσει τη θέση του απέναντι σε ένα ζήτημα. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι να μιλούν οι άνθρωποι χωρίς να είναι πραγματικά ενημερωμένοι.

Προσπαθώ, λοιπόν, όταν μιλώ για ένα θέμα, να το κατέχω. Σήμερα το τοπίο έχει γίνει αρκετά αποπνικτικό, κυρίως λόγω των social media. Συχνά μιλάμε για τα πάντα και χωρίς λόγο, πολλές φορές μιλάμε επιφανειακά και, όταν κάποιος διαφωνεί με την ευρύτερη κοινή γνώμη, δέχεται επιθέσεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες αλλά όλους τους ανθρώπους. Χρειάζεται λοιπόν μέτρο και προσοχή στο τι λες, πότε το λες, πώς το λες και πόσο σίγουρος είσαι γι’ αυτό που υποστηρίζεις.