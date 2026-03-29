Πέγκυ Ζήνα για Μαρινέλλα: Με μάλωνες και όταν δάκρυζα με έκανες αμέσως να γελάω, ήσουν μάνα για όλους

Η Πέγκυ Ζήνα έγραψε το δικό της «αντίο» στην Μαρινέλλα. Με λέξεις βγαλμένες από την ψυχή της, αποχαιρετά τη γυναίκα – σύμβολο του ελληνικού τραγουδιού που στάθηκε δίπλα της σε δυσκολίες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Πέγκυ Ζήνα έγραψε λόγια ευγνωμοσύνης, αγάπης και θαυμασμού για την Μαρινέλλα, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της: «Δεν ξέχασε ο Θεός να ανάψει το φεγγάρι ψυχή μου… Μα για να μην το σβήσει το φως σου ανεβαίνοντας του είπε να μη βγει… Γιατί είσαι το μεγαλύτερο και το πιο λαμπερό αστέρι του που τον δόξαζες πάντα για το δώρο που σου χάρισε… την τεράστια φωνή σου που τη σεβάστηκες όσο κανείς και τη μοίρασες για πάντα σε όλους μας…

Αυτή που χίλιες φορές θα σε ανασταίνει… Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, για όσο ασχολήθηκες σε πολύωρα τηλέφωνα για να σεβαστώ κι εγώ όσα μου χάρισε ο Θεός, που με μάλωνες κι όταν δάκρυζα με έκανες αμέσως να γελάω και που μετά απ τα λόγια σου ξαναβρήκα τη φωνή μου. Πόσα Σ ΑΓΑΠΩ να σου πω γι αυτό που ήσουν…

Μάνα για όλους μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη αγάπη και συμβουλές, μια γυναίκα που σήκωσες απ την καρέκλα την τραγουδίστρια και την έκανες ισάξια με τον τραγουδιστή, που έφερες στην Ελλάδα πρώτη το μιούζικαλ στις πίστες παρουσιάζοντας φαντασμαγορικές παραστάσεις, που μετέτρεψες τα καρφιά στον τοίχο για τα ρούχα των συναδέλφων σου σε καμαρίνια και τα μπουζούκια σε music hall… λούζοντάς τα με το φως σου.

Με αυτή τη φωτογραφία είσαι ήδη στον ουρανό… Εσύ που ήσουν πάνω απ τα τραγούδια σου, μετά το μεγάλο σου φινάλε εκεί που σου άξιζε στο Ηρώδειο, για να μην πληγώσεις απότομα τους ανθρώπους σου άργησες να φύγεις να ξεκουραστεί η ψυχή σου…κι αυτό απ την απέραντη αγάπη σου το έκανες για να τους δώσεις χρόνο… ξεκουράσου αστέρι μου…θα μου λείψεις σε λατρεύω σ ευχαριστώ για όλα».