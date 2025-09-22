Συμβαίνει τώρα:
Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, πέθανε η μητέρα του

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε την απώλεια με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς η μητέρα του γνωστού ηθοποιού πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9/25).

Την συγκεκριμένη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, στην οποία μοιράστηκε μια φωτογραφία με την μητέρα του, γράφοντας παράλληλα ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα 20/09/2025».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pygmalion Dadakarides (@pygmalion_dadakarides)

Η μητέρα του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη ζούσε στο εξωτερικό με τον γνωστό ηθοποιό ο οποίος φροντίζει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να φαίνεται ότι της είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

