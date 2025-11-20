Lifestyle

Πέθανε ο Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ, θρυλικός μπασίστας των Stone Roses και των Primal Scream

Εμβληματική μορφή του βρετανικού ροκ, ο Μάνι πέθανε σε ηλικία 63 ετών - Η είδηση συγκλόνισε γενιές θαυμαστών και μουσικών, από τους Stone Roses έως τους Oasis
Ο μπασίστας Γκάρι «Μάνι» Μουνφιλντ
Ο μπασίστας Γκάρι «Μάνι» Μουνφιλντ / Πηγή: YouTube

Η ροκ σκηνή στη Βρετανία θρηνεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της. Ο Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ, θρυλικός μπασίστας των Stone Roses και αργότερα των Primal Scream, πέθανε σε ηλικία 63 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αδελφός του, Γκρεγκ, σε ανάρτηση στο Facebook: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο του αδελφού μου. Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ, αναπαύσου εν ειρήνη.»

Ως εμβληματικό μέλος και μπασίστας της σκηνής του Μάντσεστερ στη Βρετανία, ο Μούνφιλντ εντάχθηκε στους Stone Roses το 1987, συμμετέχοντας στους δύο θρυλικούς δίσκους του συγκροτήματος: το μυθικό Stone Roses (1989) και το Second Coming (1994). Παρέμεινε μαζί τους μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος το 1996 και επέστρεψε ξανά στην επανένωση των ετών 2011–2017.

Το 1996 εντάχθηκε στους Primal Scream, ένα ακόμη καθοριστικό συγκρότημα της βρετανικής σκηνής, με το οποίο έπαιξε για δεκαπέντε χρόνια. Ο Μάνι συμμετείχε επίσης στο supergroup Freebass, μαζί με τον Άντι Ρουρκ (The Smiths), τον Πίτερ Χουκ (New Order) και τον τραγουδιστή Γκάρι Μπριγκς (Haven).

 

Τα μηνύματα αποχαιρετισμού πληθαίνουν

Στο X, ο Ίαν Μπράουν, τραγουδιστής των Stone Roses, έγραψε απλά: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μάνι.»

Ο Τιμ Μπέργκες των Τσάρλατανς τον χαρακτήρισε «έναν από τους απόλυτα καλύτερους — έναν υπέροχο φίλο».

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δήλωσε «σε απόλυτο σοκ και συντετριμμένος» για την απώλεια του ανθρώπου που θεωρούσε ήρωά του.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Μούνφιλντ είχε ανακοινώσει περιοδεία για τα έτη 2026–2027 στην Βρετανία, όπου σκόπευε να μοιραστεί ιστορίες και αναμνήσεις από την ξεχωριστή μουσική του πορεία.

