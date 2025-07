Πέθανε ο Ισραηλινός ηθοποιός Άλον Αμπούτμπουλ, είχε παίξει στη ταινία Batman The Dark Knight Rises

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Ισραήλ, ο Άλον Αμπούτμπουλ, πέθανε όταν κατέρρευσε στην παραλία του Χαμπονίμ, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Μια από τους κορυφαίους του ρόλους ήταν η συμμετοχή στην blockbuster ταινία Batman The Dark Knight Rises.

Ο 60χρονος ηθοποιός όπως αναφέρουν ισραηλινά δημοσιεύματα δέχτηκε κατευθείαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να έχουν επιτυχία. Συγκλονισμένος από την είδηση, ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζοχάρ, θέλησε να αποχαιρετήσει το γνωστό ηθοποιό ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλές ταινίες, ανάμεσα τους και στο Batman με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας:

«Χθες το βράδυ παρακολούθησα μια συνέντευξή του, όπου μιλούσε για τη νέα του ταινία με πάθος που φαινόταν καθαρά, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια πορείας. Ο Άλον ήταν βραβευμένος με Ophir και Τηλεοπτικό Βραβείο, υποδυόμενος ρόλους με συναίσθημα και βάθος, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στον πολιτισμό μας. Αιωνία του η μνήμη».

Ο Άλον Αμπούτμπουλ ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1980, έχοντας πάρει το βραβείο του Καλύτερου ηθοποιού στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ιερουσαλήμ για τις ταινίες Shtei Etzbaot Mi’Tzidon (1986) και Ehad Mishelanu (1989). Το 2000 τιμήθηκε ως «Ηθοποιός της Δεκαετίας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Χάιφα, ενώ το 2003 κέρδισε το βραβείο Ophir Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Nina’s Tragedies!

Παράλληλα τιμήθηκε με το βραβείο «Best Actor (Male)» στο 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ινδίας (IFFI).

Ο Αμπούτμπουλ είχε υποδυθεί ρόλους σε ταινίες του Hollywood όπως το London Has Fallen του 2016, όπου υποδύθηκε τον τρομοκράτη Ααμίρ Μπαρκάουι, το Body of Lies το 2008, παίζοντας δίπλα στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και τον Ράσελ Κρόου, ενώ είχε και παρουσία στην τεράστια επιτυχία του Batman The Dark Knight Rises του 2012 σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν.

