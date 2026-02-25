Πέθανε ο ράπερ Oliver «Power» Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan

Πέθανε ο ράπερ Oliver «Power» Grant, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού χιπ-χοπ συγκροτήματος Wu-Tang Clan, σε ηλικία 52 ετών.

Μέλος των Wu-Tang, Method Man, επιβεβαίωσε την τραγική απώλεια του γνωστού ράπερ σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη. «Καλό ταξίδι, αδελφέ μου!» έγραψε ο 54χρονος Method Man δίπλα σε μια φωτογραφία των δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, o Grant πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου, αν και δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

«Ως κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα του χιπ-χοπ, ο Power συνέβαλε στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κληρονομιάς με ρίζες στην ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό», ανέφερε η ανάρτηση του Okayplayer.

«Η πίστη του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας συνέβαλε στη διαμόρφωση όχι μόνο μιας ομάδας, αλλά μιας δυναστείας που άλλαξε για πάντα τη μουσική. Η επίδρασή του θα ζήσει μέσα από τον πολιτισμό που βοήθησε να αναδείξει και τις αμέτρητες ζωές που ενέπνευσε», πρόσθεσε η σελίδα. Ένας εκπρόσωπος του Wu-Tang Clan δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχόλιο.

Ο αείμνηστος συνεργάτης του χιπ-χοπ συνέχισε να είναι εκτελεστικός παραγωγός όλων των δίσκων της θρυλικής ραπ ομάδας, καθώς και να δημιουργεί τη δημοφιλή σειρά ρούχων Wu Wear.

Ποιος ήταν ο «Power»

Γεννημένος στην Τζαμάικα στις 3 Νοεμβρίου 1973, ο Grant μετακόμισε αργότερα στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Staten Island μαζί με τα βασικά μέλη των Wu-Tang, RZA, Ghostface Killah, Method Man, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa και Cappadonna.

Ήταν παιδικός φίλος με τον μεγαλύτερο αδελφό του RZA , τον Divine, και μπήκε στο ισόγειο της δημιουργίας της Clan κάνοντας μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της ομάδας. Κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας σκάκι, δύο από τα ιδρυτικά μέλη της Wu-Tang Clan του έδωσαν το όνομα “Power” επειδή αυτή είναι η ποσότητα δύναμης που χρειάζεται για να γίνει δουλειά. Ο Γκραντ είναι επίσης μεγαλύτερος αδελφός του μέλους του συνεργαζόμενου με τους Wu-Tang, Killa Sin, του Killarmy.

Ο Γκραντ γνώρισε επιτυχία ως μεγιστάνας της ένδυσης το 1995, όταν λάνσαρε την Wu Wear, η οποία συχνά θεωρείται μία από τις πρώτες σειρές ρούχων εμπνευσμένες από καλλιτέχνες. Ξεκίνησε πουλώντας ρούχα με το λογότυπο του ομίλου μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας . Αρχικά, οι κατασκευαστές δεν έδιναν τα εύσημα στον Γκραντ, αλλά αφού ο όμιλος σημείωσε πλατινένια επιτυχία, άνοιξε ένα κατάστημα Wu Wear στη Λεωφόρο Victory στην πόλη τους, το Στάτεν Άιλαντ, και ένα γραφείο στην περιοχή ενδυμάτων του Μανχάταν για χονδρική πώληση.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ Of Mics and Men που έκανε πρεμιέρα στο Showtime το 2019, οι επιχειρηματικές κινήσεις του Πάουερ οδήγησαν στο άνοιγμα τεσσάρων καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Η σειρά διακινούνταν στα Macy’s, Rich’s και στο (πλέον ανενεργό) demo καταστημάτων ένδυσης, με αποτέλεσμα τα ετήσια έσοδα να ξεπεράσουν τα 25 εκατομμύρια δολάρια κατά τα χρόνια αιχμής του ομίλου. Το 2008, ο Γκραντ την μετονόμασε σε “Wu-Tang Brand” και διέκοψε τη σειρά Wu Wear, η οποία παραποιούνταν και πωλούνταν στο διαδίκτυο.

«Η ομάδα μου είχε πολλούς σκεπτικιστές, αμφισβητίες και μη πιστούς», είπε ο Grant το 2011 σχετικά με τη σειρά ρούχων Wu Wear και πώς βοήθησε στη σταθεροποίηση της μάρκας Wu-Tang.

«Δεν ήταν κάτι προσωπικό, αλλά θα έλεγα ότι ο καθένας είναι ένα άτομο και δεν καταλάβαιναν πραγματικά τι έκανα ή τι προσπαθούσα αρχικά να περάσω, ή από πού προερχόμουν», πρόσθεσε τότε.

Ο Grant και η RZA ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Live Nation Merchandise για να επανακυκλοφορήσουν την κλασική σειρά ρούχων το 2017. Ο Power υπηρέτησε ως ο «Ιστορικός Δημιουργικός Σύμβουλος» της μάρκας για να διασφαλίσει τον ποιοτικό δημιουργικό έλεγχο. Η σειρά περιλαμβάνει κλασικά σχέδια καθώς και νέα είδη.

Σε μια συνέντευξη του 2013, ο Power συζήτησε τη διαχρονική κληρονομιά της Wu και τον αντίκτυπο που είχε η μάρκα της στη βιομηχανία, αποδίδοντας τη σειρά ρούχων της Wu και άλλες επιτυχημένες παράπλευρες επιχειρήσεις ως πρώιμη επιχειρηματικότητα που έθεσε τα θεμέλια και άνοιξε πόρτες για τις μελλοντικές γενιές καλλιτεχνών hip-hop να εξερευνήσουν άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες εκτός της μουσικής. «Σήμερα, όλα τα τείχη είναι γκρεμισμένα [για τους καλλιτέχνες Hip Hop]. Γι’ αυτό αγωνιζόμασταν… αυτή η κουλτούρα θα ήταν πολύ… πιο μακριά αν υπήρχε πολύ λιγότερο μπλοκάρισμα και πολύ λιγότερο μίσος [από την εταιρική Αμερική]».

Πέρα από τη συνεργασία του με τους Wu-Tang από τη δημιουργία του συγκροτήματος το 1992 μέχρι τον θάνατό του, ο Grant ήταν επίσης ηθοποιός και πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Belly» μαζί με τον Method Man το 1998 και «Black and White» την επόμενη χρονιά.

Άλλα μέλη των Wu-Tang που απέτιναν φόρο τιμής στον αείμνηστο παραγωγό τους ήταν οι RZA, GZA και Raekwon. «Δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει χωρίς αυτόν», έγραψε ο 59χρονος GZA στο Instagram, δίπλα σε τέσσερις φωτογραφίες του Grant. «Το Wu δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς τον Power. Ο θάνατός του είναι μια βαθιά απώλεια για όλους μας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ο Γκραντ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του πρώτου άλμπουμ των Wu-Tang, “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”, το 1993, είχε μιλήσει ανοιχτά για τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος σε συνέντευξή του στο Passion of the Weiss.

«Όλα όσα μάθαμε ήταν σκληρή ζωή, τα καταλαβαίνεις καθώς προχωράς και παίρνεις ερεθίσματα από εκείνους που κάνουν ενεργά πράγματα», είπε στο μέσο ενημέρωσης το 2011. «Πολλά από αυτά ήταν δοκιμή και λάθος».