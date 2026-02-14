Πέτρος Κωστόπουλος για Akyla: Για να γελάνε οι κότες, σαν λούτρινο αρκουδάκι είναι

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για τα τραγούδια που προκρίθηκαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision και αναφέρθηκε σε ένα από τα μεγάλα φαβορί, που δεν είναι άλλο από το «Ferto» που ερμηνεύει ο Akylas. Ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης, ανήκει όπως φαίνεται στην κατηγορία εκείνων, που δεν είναι «fun» του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε πως το «Ferto» είναι ένα κομμάτι χωρίς μελωδία. Όπως είπε, ο Akylas του θύμισε λούτρινο αρκουδάκι. Θα ταίριαζε περισσότερο σε παιδικό πάρτι παρά στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Αρχικά, στη σχετική ενότητα της εκπομπής, ο Μίλτος Καρατζάς, σχολίασε τις εμφανίσεις και το συνολικό αποτέλεσμα των δύο βραδιών του «Sing For Greece» που μεταδόθηκε από τη συχνότητα της ΕΡΤ. «Δεν πήραμε το μάθημα μας από πέρυσι. Η Μαρίκα είναι μια καλή περίπτωση, οι Koza Mostra με εντυπωσίασαν».

«Ο Akylas θα μπορούσε να έχει ελπίδα, αν τραγουδούσε αγγλικά. Κανείς δεν καταλαβαίνει τους στίχους του. Πολύ καλές φωνές είδαμε. Και Αλεξάνδρα Σιετή και ο Good Job Nicky μου άρεσαν. Δεν ξέρω ποιοι συμμετέχουν στις επιτροπές και τι ηλικίες είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει η επιτροπή τον νικητή».

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος στάθηκε ειδικά στη συμμετοχή του Akyla, υιοθετώντας έναν σαφώς πιο αιχμηρό τόνο. «Για να γελάνε οι κότες, χωρίς μελωδία. Συμπαθητικό παιδί, σαν λούτρινο αρκουδάκι είναι. Αν έκανα παιδικό πάρτι θα έφερνα τον Ακύλα».

«Αυτό δεν είναι EDM. Αν τα παιδιά μου ήταν 9 και 11 θα έφερνα τον Akyla» είπε καταληκτικά ο Πέτρος Κωστόπουλος, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Tην Κυριακή 15 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το τελευταίο μέρος του «Sing for Greece» για να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision του 2026. Τα τραγούδια που έχουν προκριθεί είναι 14 και τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν, μετά τον δεύτερο ημιτελικό.