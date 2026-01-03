Πέτρος Κωστόπουλος για έξοδο στα μπουζούκια: Πήρα ταξί γιατί σήμερα θα ήμουν ο εγκληματίας της ημέρας

Ο Πέτρος Κωστόπουλος αποκάλυψε μεταξύ σοβαρού και αστείου, σε συζήτηση με τη Νάνσυ Παραδεισανού, τα όσα συνέβησαν όταν διασκέδασε προ ημερών, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης. Ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης παραδέχθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι του με ταξί.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε την αποκάλυψη στα παρασκήνια της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στην οποία ο ίδιος βρίσκεται στο πάνελ. Την ώρα που οι συντελεστές ετοιμάζονταν για την εκπομπή της 27ης Δεκεμβρίου, η Νάνσυ Παραδεισανού τον πείραξε λέγοντας: «Πέτρο μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Κάνουμε εδώ το blog μας. Πες τα νέα σου, που είσαι από τον Φέρρη, σερί. Γιατί δεν λες την αλήθεια; Γιατί δεν λες ότι είσαι από τον Φέρρη σερί και έχεις κοιμηθεί μια ώρα;».

Η αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου ήταν άμεση. «Είσαι τρελή», απάντησε αρχικά και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Και αυτήν, την μία ώρα, δεν ξέρω αν κοιμήθηκα. Είχα πιει κιόλας αλλά πήρα ταξί, έτσι. Πήρα ταξί, γιατί σήμερα θα ήμουν ο εγκληματίας της ημέρας. “Οδηγούσε μεθυσμένος” ο Κωστόπουλος. Έπιασαν τον ταξιτζή, αλλά ήταν “τζάμι”. Τον σταμάτησαν και φύσηξε. Ο ταξιτζής, όχι εγώ. Άμα φύσαγα εγώ, θα είχε σπάσει το μηχάνημα».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε χαλαρό τόνο, με τη Νάνσυ Παραδεισανού να τον ρωτά αν βρήκε εύκολα ταξί μετά την έξοδό του. Ο Πέτρος Κωστόπουλος απάντησε χωρίς περιστροφές: «Έξω από τον Φέρρη είχε ταξί. Εγώ παίρνω συνέχεια το αυτοκίνητο αλλά τώρα τα έχω κάνει επάνω μου, γιατί θα βγω εγκληματίας πρωί πρωί».

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει μιλήσει και στο παρελθόν ανοιχτά για εμπειρία του με αλκοτέστ, στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με αφορμή τη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα. «Με έχουν πιάσει κι εμένα, ήμουν με μηχανή, δυόμισι ποτήρια είχα πιει. Μου πήραν τη μηχανή, ξύπνησα έναν φίλο μου για να έρθει στο Σύνταγμα να με πάρει. Πλήρωσα και τελείωσε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το σχετικό απόσπασμα της συζήτησης για τη νύχτα του Πέτρου Κωστόπουλου στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, προβλήθηκε σε ένα backstage βίντεο μέσα από το YouTube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού, Nansou TV.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στα μπουζούκια, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Άννα Βίσση. Μαζί του, ήταν ο γιος του Μάξιμος.