Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου σε βίντεο μέσα σε ασανσέρ: Τα δύο κομμάτια που του τραγούδησε

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραμένουν μαζί και όλα δείχνουν πως είναι ζευγάρι, αν και οι δυο τους ουδέποτε το έχουν επιβεβαιώσει. Γνωρίστηκαν το 2025 και η γνωριμία τους φαίνεται πως εξελίχθηκε σταδιακά σε μια όμορφη σχέση, την οποία πλέον δεν κρύβουν από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιραζόμενοι συχνά τρυφερά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ της Κυριακής (27-09-2026) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα αυθόρμητο βίντεο στο Instagram που έγινε viral. Σε αυτό, ο επιχειρηματίας και η Ρία Ελληνίδου βρίσκονται μόνοι σε ένα ασανσέρ και εκείνος ζητάει από τη γνωστή τραγουδίστρια να του ερμηνεύσει το αγαπημένο του τραγούδι.

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«Ναι θα στο πω» του απάντησε η Ρία Ελληνίδου ξεκινώντας να τραγουδάει το «Όλα από σένα» που κυκλοφόρησε το 2026. «Όταν έχεις προσωπική τραγουδίστρια ακόμα και στο ασανσέρ…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βάζοντας ένα χαμογελαστό emoji και μια καρδιά.

Το ζευγάρι δείχνει πολύ ερωτευμένο, κάνει συχνά κοινές εξόδους και ταξίδια, ενώ δεν λείπουν και τα μεταξύ τους πειράγματα μέσω των social media.

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έχουν αποφασίσει να μην κρύβονται αλλά και να μην επικεντρώνονται στα προσωπικά τους. Προτιμούν να απασχολούν για άλλους λόγους.