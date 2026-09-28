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Ανδρομάχη για Γιώργο Λιβάνη και τις φήμες περί χωρισμού τους: «Δεν αφορά κανέναν, είμαι πάρα πολύ καλά»

«Δεν πρόκειται να το συζητήσω αυτό το πράγμα με κανέναν» ανέφερε η Ανδρομάχη έντονα ενοχλημένη με αφορμή μια σειρά από δημοσιεύματα
Ανδρομάχη Δημητροπούλου και Γιώργος Λιβάνης
Ανδρομάχη Δημητροπούλου και Γιώργος Λιβάνης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονων φημών χωρισμού το τελευταίο διάστημα, με τους δύο τραγουδιστές να τοποθετούνται δημόσια, προσφέροντας ωστόσο διαφορετικές και εν μέρει αινιγματικές απαντήσεις.

Η Ανδρομάχη εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη με την αναπαραγωγή των σχετικών δημοσιευμάτων. Μιλώντας στην κάμερα, σε δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (28-09-2026), ανέφερε πως τα όσα συμβαίνουν στην προσωπική της ζωή «δεν αφορά κανέναν». Πρόσθεσε ότι η ίδια είναι καλά, όπως και η οικογένειά της.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιβάνης είχε δώσει προ ημερών μια πιο αινιγματική απάντηση σε σχετική ερώτηση της εκπομπής «Το Πρωινό». Απέφυγε να διαψεύσει κατηγορηματικά την κρίση στη σχέση τους, αρκούμενος στο να δηλώσει: «Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε».

Η Ανδρομάχη ανέφερε στις νέες δηλώσεις της: «Δεν αφορά κανέναν. Είμαι πάρα πολύ καλά. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ καλά, το παιδί μου είναι πάρα πολύ καλά, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω» είπε και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να το συζητήσω αυτό το πράγμα με κανέναν. Επειδή με ρώτησαν αν στενοχωριέμαι, αδιαφορώ πλήρως για τα πάντα. Η προτεραιότητά μου είναι να πάω να περάσω καλά στη Βίσση», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Παρά την παραφιλολογία, το ζευγάρι εθεάθη προ ημερών μαζί στο Θέατρο Άλσος, όπου η Ανδρομάχη βρέθηκε για να στηρίξει τον σύντροφό της, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται μάλιστα μαζί, γεγονός που για πολλούς λειτούργησε ως μια πρώτη προσπάθεια να κατευναστούν οι φήμες.

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