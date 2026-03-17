Πόπη Μαλλιωτάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη – «Ο χρόνος αποκαλύπτει πολλά»

Πόπη Μαλλιωτάκη και Μπάμπης Λαζαρίδης υπήρξαν παντρεμένοι και είχαν αποκτήσει ένα παιδί. Ο επιχειρηματίας, που δολοφονήθηκε το 2008, είχε χωρίσει την τραγουδίστρια και έκανε σχέση με την Αγγελική Ηλιάδη. Όλα αυτά είχαν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, στις κοσμικές στήλες περιοδικών και όχι μόνο. Τα βλέμματα έπεσαν και πάλι πάνω στην 54χρονη, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η Ηλιάδη, μέσα από την οποία αποκάλυψε πως δεχόταν ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον σύζυγό της.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη απέφυγε να αναφερθεί στην Αγγελική Ηλιάδη και να κάνει δηλώσεις. Στην πρώτη της ανάρτηση πάντως, επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα τόσο για τις καταγγελίες της τραγουδίστριας, όσο και για τη δική της στάση. «O χρόνος αποκαλύπτει πολλά. Η σιωπή ακόμα περισσότερα» έγραψε στο Instagram.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε ότι δεν μίλησε νωρίτερα για όσα υποστηρίζει ότι της έκανε ο δολοφονημένος σύζυγός της, επειδή το παιδί τους ήταν μικρό. Έκανε λόγο για συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον επιχειρηματίας σε βάρος της. Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδερφή του δολοφονημένου επιχειρηματία, εμφανίστηκε οργισμένη από τις αναφορές της τραγουδίστριας.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τις σχετικές συζητήσεις. Η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, την επικαλέστηκε για να αποδείξει πως ο αδερφός της δεν υπήρξε κακοποιητικός στις σχέσεις του. Για την ώρα η τραγουδίστρια αποφεύγει τις δηλώσεις και αφήνει σε άλλους την ερμηνεία της πρώτης ανάρτησης που έκανε, μετά την τοποθέτηση της Αγγελικής Ηλιάδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.