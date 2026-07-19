Πρίγκιπας Αλβέρτος – Σαρλίν του Μονακό: Ο εντυπωσιακός χορός τους σε φιλανθρωπικό γκαλά

Εντυπωσιακή η εμφάνιση του πρίγκιπα Αλβέρτο και της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό στο 77ο ετήσιο γκαλά του Ερυθρού Σταυρού που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18.07.2026).

Το πριγκιπικό ζεύγος έκλεψε τις εντυπώσεις όταν ανέβηκε στην πίστα για τον καθιερωμένο χορό. Σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η πριγκίπισσα Σαρλίν χόρεψαν βαλς στους ήχους της μεγάλης επιτυχίας του Μπάρι Γουάιτ, «I’ve Got So Much to Give».

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Οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν την στιγμή, με το βίντεο του χορού τους να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

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Η πριγκίπισσα Σαρλίν επέλεξε μια χρυσή μεταλλική τουαλέτα με ασύμμετρη halter λαιμόκοψη και περίτεχνα ντραπέ που κολάκευαν τη σιλουέτα της. Το look ολοκληρώθηκε με μια αέρινη κάπα που έπεφτε στην πλάτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gala (@galafr)

Τα μαλλιά της θύμιζαν εκείνα ων θρυλικών σταρ της δεκαετίας του ’50, ενώ το μακιγιάζ της ήταν σε φυσικούς, λαμπερούς τόνους.

Το look ολοκλήρωσε με διαμαντένια σκουλαρίκια σε λουλουδάτο σχέδιο.