Πυροβόλησαν τον Offset έξω από καζίνο – Ο γνωστός ράπερ βρίσκεται στο νοσοκομείο

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε ο δημοφιλής ράπερ Offset, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από καζίνο της Φλόριντα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) έξω από ένα καζίνο της περιοχής και ο ράπερ Offset ύστερα από έναν άγριο καβγά κατέληξε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Offset πυροβολήθηκε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα. Είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Offset στο People, ενώ ανακοίνωση για το συμβάν έβγαλε και η τοπική αστυνομία.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης μετά τις 7 μ.μ. της Δευτέρας έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ένα άτομο να δεχτεί τραυματισμούς που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Το ίδιο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Χόλιγουντ», ανέφερε η ανακοίνωση του τμήματος της κοινότητας Seminole στη Φλόριντα.

Μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει πολλά βίντεο με τον γνωστό ράπερ τόσο από τις στιγμές πριν τη συμπλοκή όσο και μετά από τον πυροβολισμό του.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα άτομο να απομακρύνεται από το σημείο, κουτσαίνοντας και ένα ακόμη να βρίσκεται στο έδαφος, περικυκλωμένο από αστυνομικούς.

Offset seen just before being shot, looking nervous while reading his phone.pic.twitter.com/FpwxOGW57e — My Mixtapez (@mymixtapez) April 7, 2026

Footage of OFFSET and lil tjay fighting because offset owed him 100k has been released and it looks like offsets team jumped tjay then he shot at thempic.twitter.com/CMvbber5W2 — Frost (@FrostThaGod) April 7, 2026

BREAKING: Offset was shot at a casino in Hollywood, Florida and here is the footage. pic.twitter.com/0zsDIYCWCd — Daily Loud (@DailyLoud) April 7, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αστυνομία τόνισε πώς έφτασαν δυνάμεις άμεσα στο σημείο μετά τον πυροβολισμό, ενώ κάποιοι έχουν τεθεί ήδη υπό κράτηση.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.