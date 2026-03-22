Πύρρος Δήμας: Η Αφροδίτη Σκαφίδα μου έχει δώσει πολλή αγάπη, με έκανε να ξαναγελάσω

Ο Πύρρος Δήμας έκανε μία νέα δημόσια εξομολόγηση για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Αφροδίτη Σκαφίδα.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». Τα όσα είπε ο Πύρρος Δήμας προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (22.03.2026) και συγκίνησαν τα λόγια του για την αγαπημένη του σύζυγο, η οποία έφερε ξανά τη χαρά στη ζωή του.

«Από την Ομοσπονδία Άρσης Βαρών Αμερικής αποχώρησα μετά από εννιά χρόνια. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Είχε πολύ κούραση, πολύ δουλειά. Μόνο 400 και κάτι μετάλλια σε Παγκόσμιους και Panamerican, τέσσερα Ολυμπιακά. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έκανα εκεί και από κει και πέρα συνεχίζουμε», είπε αρχικά.

Επίσης, ο Πύρρος Δήμας αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Αφροδίτη Σκαφίδα, η οποία έφερε ξανά χαρά στη ζωή του μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου του.

«Ξενυχτήσαμε λίγο χθες στο σπίτι εκεί με φίλους, με συγγενείς (σ.σ. γιατί είχε γενέθλια η Αφροδίτη), αλλά όλα καλά, όλα καλά. Η Αφροδίτη με έκανε να ξαναγελάσω, με έκανε χαρούμενο. Είναι ένας άνθρωπος που μου έχει δώσει πολλή αγάπη και έτσι είμαι καλά. Αυτό ήθελα να πω», εξομολογήθηκε για τη σύζυγό του. Μάλιστα, ο Πύρρος Δήμας είχε κάνει και μία τρυφερή ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια της Αφροδίτης Σκαφίδα.

Σε ερώτηση για την κορούλα που έχουν αποκτήσει με την Αφροδίτη Σκαφίδα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε: «Αχ, η μικρούλα μας… Μια έχει το κεφάλι από κει και με χτυπάει εμένα με τα πόδια, μια έχει το κεφάλι από δω και χτυπάει τη μάνα της με τα πόδια. Είναι πολύ ωραία, έτσι; Πατούσες εδώ και να σε χτυπάει στη φάτσα σου».

Επίσης, ο Πύρρος Δήμας σχολίασε και τους νέους αθλητές, σημειώνοντας: «Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε και τον Τεντόγλου και τον Καραλή και στο τένις τον Τσιτσιπά, τη Σάκκαρη. Έχουμε αθλητές που τα νέα παιδιά βλέπουν μπροστά τους και τους δίνουν κουράγιο, τους δίνουν θάρρος να προσπαθήσουν κι αυτοί να πετύχουν κάτι αντίστοιχο. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί υπάρχουν εποχές που δεν έχουμε τίποτα και αυτό είναι πολύ κακό για τα παιδιά».

Παράλληλα, ο Πύρρος Δήμας αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η ζωή του θα γίνει τηλεοπτική σειρά, σημειώνοντας: «Προχωράει το project. Λίγο αργά, αλλά προχωράει. Είμαστε πολύ αρχή ακόμα. Ακόμα γράφουμε το σενάριο. Ή θα το κάνουμε ωραίο ή δεν θα το κάνουμε καθόλου».