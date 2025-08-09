Συμβαίνει τώρα:
Ραγίζει καρδιές η Ελεονώρα Μελέτη για τη Λένα Σαμαρά: «Πώς το βαστάει η ψυχή να χάνει μάνα το παιδί της»

Η σπαρακτική ανάρτηση της γνωστής παρουσιάστριας στο Instagram
H Ελεονώρα Μελέτη
H Ελεονώρα Μελέτη

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει ολόκληρη την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά από τη στιγμή που «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη (07.08.2025) η 34χρονη κόρη του, Λένα Σαμαρά. Η είδηση έχει σοκάρει το Πανελλήνιο και πολλά αναγνωρίσιμα πρόσωπα σχολίασαν την τραγωδία που πλήττει τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας μας, ανάμεσά τους ήταν και η Ελεονώρα Μελέτη.

Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε ένα σπαρακτικό μήνυμα στο Instagram και αναρωτήθηκε πώς βαστάει η ψυχή μίας μητέρας να χάνει το παιδί της. Η Ελεονώρα Μελέτη δεν έγραψε πολλά για τον ξαφνικό χαμό της Λένας Σαμαρά, καθώς όπως σημείωσε σε αυτές τις περιπτώσεις «δεν υπάρχουν λόγια».

«Πώς ανέχεται; Πώς το βαστάει η ψυχή να χάνει μάνα το παιδί της; Πόσο να ουρλιάζει σιωπή που θα φέρει απουσία; Δεν υπάρχουν λόγια», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε, μέσω των stories της, στο Instagram η Ελεονώρα Μελέτη την Παρασκευή.

Η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη
Η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας και ο Αντώνης Σαμαράς έκανε μία δημόσια έκκληση, ενώ ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό κείμενο στο Facebook. Σημειώνεται ότι η 34χρονη Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε την Πέμπτη στον Ευαγγελισμό, καθώς υπέστη επιληπτική κρίση και στη συνέχεια πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

Νωρίτερα, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη αποκάλυψε ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Σαμαρά, αποκαλύπτοντας ότι η Γεωργία Σαμαρά είχε φροντίσει τον δικό της γιο όταν ήταν άρρωστος.

