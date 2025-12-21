Ραμόνα Βλαντή για τον χώρο της μόδας: Όση ομορφιά και λάμψη έχει, άλλη τόση κακία και βρωμιά υπάρχει

Η Ραμόνα Βλαντή παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε τόσο για την υπόθεση Μαζωνάκη, όσο και για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της μόδας. Το μοντέλο τόνισε πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να αφήσει αιχμές για τον χαρακτήρα της. Είπε με νόημα πως «κάποιοι έχουν πολύ λερωμένη τη φωλιά τους».

Η Ραμόνα Βλαντή είπε στον ρεπόρτερ Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, πως δεν δέχθηκε να αλλάξει πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς της, για να πετύχει περισσότερα στον χώρο της μόδας. Έχει σχηματίσει κακή εικόνα και το διατύπωσε μέσα από τις δηλώσεις της.

Η πρώτη ερώτηση πάντως αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Σαν καλλιτέχνης, μου αρέσουν όλα τα τραγούδια του, μου αρέσει η τρέλα του. Επειδή έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, εγώ δεν το βρίσκω σωστό να το συζητάμε και ο καθένας να λέει την άποψη του» τόνισε κατηγορηματικά η Ραμόνα Βλαντή.

«Τόση ομορφιά και τόση λάμψη που έχει αυτός ο χώρος, άλλη τόση κακία και βρωμιά έχει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαι πολλά χρόνια και ξέρω πολλά πράγματα. Για αυτό και δεν κάνω παρέες. Κάνω παρέες με κάποιους συγκεκριμένους που είναι σχεδιαστές και τα λοιπά, που έχουν τρομερή παιδεία αλλά και πολύ καλοσύνη μέσα τους» είπε στη συνέχεια η Ραμόνα Βλαντή.

«Για την οντότητα, για τον άνθρωπο, για το σύνολο Ραμόνα, για τον χαρακτήρα μου, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Πουθενά δεν μπορείς να με εκβιάσεις εμένα και το έχω αποδείξει αυτό» πρόσθεσε η πρώτη νικήτρια του My Style Rocks.

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν από όλους αυτούς, με το παρελθόν που έχουν, με τον χαρακτήρα που έχουν, να μιλήσουν για τον δικό μου χαρακτήρα. Γιατί έχουν πολύ λερωμένη τη φωλιά τους και εγώ δεν το επιτρέπω αυτό» κατέληξε η Ραμόνα Βλαντή.

Προ ημερών η Ραμόνα Βλαντή είχε κάνει κριτική για τις στιλιστικές επιλογές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και είχε προσφερθεί να την βοηθήσει.